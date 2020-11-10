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影／「保護傘」潑糞嫌犯全交保！法院裁定理由曝光

聯合報 / 記者林孟潔王聖藜賴佩璇／台北即時報導

台北市「保護傘」餐廳遭潑糞案，檢方偵查中聲押李昭慶、李昭信、莫凡、江啟榮4人獲准，通緝主嫌陳彥霖，昨天起訴、今天移審；台北地院開羈押庭，4名被告均認罪並稱沒有生命危險請求交保，法官裁定李昭慶、李昭信、莫凡、江啟榮4人各5萬元交保，限制出境、出海8個月，可抗告。

法官認為，李昭信等4人坦承全部犯行，也有相關證據可以佐證，足認4人犯強制、強暴侮辱、毀損罪，另莫凡涉犯過失傷害罪，犯罪嫌疑重大，審酌4人雖共犯本案，且帶有政治色彩，但沒有證據顯示4人有任何政治意識型態、幫派背景，且已經供出幕後主使者陳彥霖，也說明犯案動機、犯案手法。

法官指出，4人所犯罪名非重罪，也稱有固定工作、住居所，沒有羈押必要性，諭知4人各5萬元交保，自今日起限制出境出海8個月，不得再騷擾告訴人。

李昭信開庭指出，他承認所有犯罪事實與罪名，潑糞案由他與哥哥李昭慶負責勘驗場地，準備雞屎、雞毛等穢物，由莫凡執行潑糞，江啟榮則錄影、李昭慶當天演客人；他說，一共拿6萬元，分1萬5000元給莫凡，再給莫2萬元律師費，李昭慶、江啟榮還沒拿到錢。

李昭信說，共犯間是以微信聯絡，犯罪後錄影畫面已刪除，他個人沒有政治意識型態，但未成年時有竹聯幫背景，已脫離幫派6、7年，現在和共犯們一起開茶行。

李昭信說，潑糞單純是為了賺錢，幕後指使者是陳彥霖，但不知陳彥霖唆使犯罪的動機為何，也不曉得餐廳的背景是什麼，「是陳彥霖決定要潑糞的」；他還說，他有意願和被害人和解，也同意法官幫忙安排調解庭。

莫凡指出，他羈押前單純經營茶行生意，在本案中負責潑灑穢物，但不清楚其他人的分工，4人犯案前在茶行僅討論大概方向，沒有磋商細節，他也不知道餐廳背景，也沒有幫派背景或特定政治意識形態，他犯後拿到1萬5000元酬勞。

他說，當初是李昭信說可以賺錢，他才負責潑糞，但他不清楚幕後指使者，也不認識陳彥霖，他有意願和被害人和解；他希望交保，沒有逃亡必要，也會配合法院通知開庭，他不認為生命受到威脅。

李昭慶開庭指出，他負責喬裝客人在店內吃飯、錄影，也和弟弟李昭信一起準備裝有雞糞、雞毛的水桶再交給莫凡，他犯後沒有分到錢，沒有特殊政治意識形態或幫派背景。

他說，犯案前他不知道餐廳背景，犯後開庭才知道，幕後主使者是陳彥霖，但均由李昭信聯繫，和他沒有關係。他有意願和解，已經知道自己做錯事，非常後悔，且家中還有4歲小孩，就讀私立幼稚園花費很大，請求法官給予交保機會。

江啟榮指出，他負責喬裝客人在店內用手機錄影，但相關畫面均已刪除，他犯案後沒有分到錢，也沒有特殊政治意識形態或幫派背景。當初，是李昭信透過微信接到陳彥霖通知，要求他進店內錄影，事後可分到5000到1萬元酬勞，他犯案動機是為了錢。

他說，和陳彥霖原本是朋友關係，但本案都是由李昭信和陳彥霖聯繫，也是陳彥霖決定潑糞，他也不知道餐廳負責人背景；他在羈押前曾任彥鏡行門市人員，和莫凡合資開茶行，李昭信、李昭慶會來幫忙。

他認為，只有莫凡潑糞，且沒有傷害或恐嚇其他人，他離婚後單親，撫養2歲兒子，羈押期間由他父母幫忙照顧，希望法官審酌他已經關押23天，深深悔悟，期盼有交保機會。

保護傘餐廳遭潑穢物，法院今裁定4名嫌犯5萬元交保。記者賴佩璇／攝影
保護傘餐廳遭潑穢物，法院今裁定4名嫌犯5萬元交保。記者賴佩璇／攝影

潑糞

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