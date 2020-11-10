女模特兒豐臀失敗變高低臀 整形名師植入非法假體遭訴

一名謝姓女模特兒2014年間，去北市群英整形外科診所進行豐臀手術，術後右側假體嚴重位移，雙臀高低差造成撕裂傷，控告動刀的醫師賴永隆。台北地檢署查出，賴永隆替謝女植入未經食藥署許可的假體（Spectrum Block），今依業務過失傷害罪將他起訴。

檢方調查，2013年12月27日，謝姓女子與歐尼特科技公司簽定契約，由該行銷公司安排謝女前往群英接受免費整形療程，交換謝女提供整形前後照片，提供診所作為招攬生意的樣板之用。

謝女接受雙邊臀部植入假體手術，2014年2月6日，謝女由賴永隆親自操刀動手術，在雙邊臀部各別植入假體，術後呈現豐滿的臀部線條。謝女發現右側臀部假體發生位移、兩側高低產生撕裂傷，且痲痹、痛感、不能長期久坐，2017年2月8日前往診所回診。

謝女認為診所有疏失，憤而對賴永隆等護理人員提告。檢方查出，群英診所是向一間西北公司訂購假體，西北公司則引進一款美國合法的植體輸入台灣。但假體在我國並未取得食藥署輸入許可。

賴永隆到案後供稱，診所都是向西北公司訂購假體，他並不清楚假體未取得我國輸入許可，且整個手術過程相當順利，並沒有過失。不過，檢方查出，過往群英診所向其訂購國外醫療用品，西北都會檢付我國食藥署許可證，但那次假體並未檢附。