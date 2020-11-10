揪眾擄人勒贖砍傷人還丟包 男子喊冤「我才被欺負」

台南市陳姓男子向吳姓男子借款而有怨隙，去年9月6日傍晚以借錢設局，找來李姓友人等3人持西瓜刀砍傷腿部，強押至嘉義汽車旅館談判，要求吳拿出30萬元，否則不讓他離開；吳遭勒贖10萬元後，將他載往嘉義醫院丟包，檢方依擄人勒贖、強盜等罪嫌起訴。台南地院下午開庭審理，陳喊冤，曾遭吳押上車討債被欺負，所以找他出氣，押他出來毆打。

檢警調查，31歲陳開白牌計程車和打零工為生，去年間陸續向吳借了3萬元，陳經濟狀況不好，咬牙還款，還被押簽下本票20萬元。陳疑不滿遭重利剝削，設局約吳到麻豆住處，商談再借款，還找來友人助陣。

吳一到遭人持西瓜刀割傷左小腿，連人帶車押往嘉義一家汽車旅館談判，期間吳求助友人且報案，陳持提款卡取走10萬元，才把人載到嘉義醫院丟包，幸無生命危險。在家人策動下，陳出面 投案。

台南地院合議庭下午審理時，審判長詢及到場人數？西瓜刀誰拿？案發前有無提到報酬？10萬元如何分配？陳說詞反覆，法官逐一提示相關筆錄，他才說，案發前曾向3名友人提及吳多收他的錢，想要回被騙的錢，要教訓吳，如果不交出錢，不讓他離開。