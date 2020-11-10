1年內連4次違反食安法 知名量販店提行政訴訟遭駁回

知名連鎖量販店台南永康分店2019年5月遭檢舉販售過期食品，因12個月內連4次被檢舉違規，台南市環保局裁處150萬元罰鍰，量販店不服，提訴願遭駁回又提起行政訴訟，高雄高等行政法院認為，該公司未能提出有力證據證明又多次再犯，判定原處分無違誤，維持裁罰。可上訴。

審理時，量販店總公司提告主張，潘姓離職員工2018年11月底與大夜班員工共謀，將過期商品重新上架，再購買並憑發票檢舉量販店販售過期商品，公司已依法提出刑事告訴，另楊姓民眾2018年7月及11月多次檢舉量販店販售過期商品，還要求公司付6萬元和解金，不然就再檢舉，但量販店每天定期檢查商品效期，卻因有心人士多次誣陷致受到高額裁罰，恐有過當，應不予處罰。

台南市環保局證稱，量販店這次因2019年5月上架過期商品遭檢舉，環保局派員稽查查獲，雖主張是因他人將過期商品混入店架上販售，但量販店沒有提出相關主張及證據，而該公司提供2018年11月底監視器畫面中，將過期商品上架的人員穿著量販店制服，難以採信該公司主張。

環保局表示，該量販店2018年7月5日、11月26日、2019年3月14日到本案，已在12個月中第4次違反食安法規定，才依行政罰法裁處基本罰鍰150萬元，認定原處分並無違法或不當。

合議庭調查，該量販店1987年經核准設立登記，從事食品販售已數十年，對食安法相關規定本就應了解並遵循，卻多次違反規定，永康分店並有3件裁罰在案，2019年5月27日再犯，應受較高程度責難，環保局依裁罰累計規定提高罰鍰額度，尚屬合理並無違誤。

合議庭審酌，該量販店提出是潘姓離職員工與員工共謀，並提供臺南地檢署通知潘姓離職員工涉詐欺一案文書，因該公司所提刑事告訴尚在調查、蒐證中，至今未獲檢察官提起公訴或緩起訴處分，此部分難成為量販店有利認定。