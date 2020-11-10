台東縣大武鄉前鄉長趙宏翰貪汙案 二審改判8年4個月

台東縣大武鄉前鄉長趙宏翰擔任鄉長及秘書任內因涉及貪汙案，今年2月一審判處有期徒刑9年，褫奪公權6年，趙不服判決上訴花蓮高分院，二審日前審結改判有期徒刑8年4個月，褫奪公權6年。

判決書指出，法務部廉政署南部地區調查組，去年調查大武鄉公所將行政院提撥1000萬元用以辦理重大緊急事項預算，查出趙於100年擔任鄉長期間及民國107年擔任秘書期間發包8項工程，涉嫌收取回扣。

案經檢察官起訴，台東地院今年2月間將趙宏翰8罪合併判處有期徒刑9年，褫奪公權6年；趙認為判決稍嫌過重，不服一審判決提起上訴。

花蓮高分院合議庭審理時，認為趙利用鄉長或秘書職權，內定其等為除草工程採購案承包廠商，並任意浮報概算金額，而替其等圖得不法利益，形同將政府資源、人民納稅金視同個人資源加以濫用，敗壞官箴。

趙於偵查中飾詞狡辯，矢口否認犯行，於起訴後移審時，始坦承犯行，難認確有積極真實悔意。另趙於105年、106年間犯公務員對於職務上之行為收受賄賂，去年台東地方法院判處3年7個月有期徒刑，趙上訴被駁回定讞，顯見趙非首次違反公務員廉潔之犯行，難以教化。