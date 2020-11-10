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科技大廠工程師6萬薪月加班100小時 過勞心肌梗塞猝死

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1間股票上市科技公司雇用李姓男子擔任助理工程師，月薪6萬多元卻得長期加班，導致他工作突發心肌梗塞猝死，李高齡七旬的母傷痛欲絕對公司求償300多萬元；法院發現，李事發前1個月加班時數高達100小時，認定屬於過勞引起的職災，扣除保險等判公司應賠李母114萬多元，可上訴。

李母主張，兒子從2011年4月5日起到公司擔任助理工程師，上班時間為晚上8點到隔天早上8點，但因長期超時加班，2017年1月26日凌晨在工作時突然心肌梗塞昏厥，送醫急救住院1個多月仍死亡，經勞動部勞工保險局認定為職業病，屬職業災害。

李母說，依兒子月薪6萬多元，扣除勞基法相關補償、勞保局死亡給付等，公司還欠差額81萬多元，且對方違反禁止超時加班導致兒子過勞，又未盡雇主保護義務設置AED電擊緊急救治裝置等，因而延宕搶救時間，在依精神撫慰、扶養費等向公司求償312萬8800元。

公司則說，李男是在工作休息時間被同事發現倒地緊急送醫，且李長年抽煙，連續3年健檢膽固醇、血壓異常，認為他死亡是個人健康因素非職災，且同事為免去等救護車時間自行送醫，無延誤就醫過失。

法院查，李男事發前6個月工時，第1個月工時281小時、前6月總工時1742小時；超時工作部分，第1個月超時105小時，前2至6個月總超時558小時，符合「職業促發腦血管及心臟疾病（外傷導致者除外）之認定參考指引」標準。

另法院囑託長庚醫院鑑定，也認定李是工作超時促發的疾病，可見他當時工作發生急性心肌梗塞最終休克死亡，確屬因職業促發病症，與病前長時間超時加班、過勞具有相當因果關係，符合過勞的職業災害。

法院並審酌，李的母親高齡75歲，驟然失去兒子，精神上受有相當痛苦，認為請求撫慰金以100萬元適當，另加上醫療、看護及扶養費，扣除已請領相關給付、保險等，判處公司應賠償她114萬5391元。

桃園地院認定李男因過勞導致猝死，屬於職業災害，判處公司應賠償他的母親114萬多元。記者曾健祐／攝影
桃園地院認定李男因過勞導致猝死，屬於職業災害，判處公司應賠償他的母親114萬多元。記者曾健祐／攝影

超時加班 過勞

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