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影／憂共機擾台…總統永和設籍社區遭潑咖啡 警逮一男

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

蔡英文總統設籍新北市永和區的社區大門昨天遭人潑灑不明液體，警方調閱監視器追查，逮捕涉案的52歲馬姓男子到案。據了解，有思覺失調症的馬男，疑不滿近期中共軍機頻頻擾台，認為是小英執政不力，才會登門潑咖啡洩憤，由於馬男患有精神病，警訊後已先將馬男強制送北市松德醫院就醫。

小英總統位於永和區環河東路4段的永和寓所，昨天上午8時許，遭一名男子手持罐裝不明液體潑灑在該社區大樓大門上，社區保全人員發現後，覺得潑不明液體男子的行為十分怪異，昨晚7時許，截錄社區監視器畫面向警方報案。

警方調閱社區周邊監視器畫面，發現一名染紅色長髮、著西裝外套、白色襯衫的男子，昨天搭乘永和的接駁公車前往，到達該社區大樓即手持一杯咖啡潑灑於社區大樓磁磚，隨即攔計程車離去。

由於現場已遭清潔人員初步清洗，警方於案發現場牆壁、窗戶發現疑似該不明液體並採得部八遺留的跡證，經比對疑為咖啡。經循線追查，今天凌晨在永和區查獲馬男到案，他辨稱近來中共軍機頻頻擾台，不滿蔡英文執政不利，導致兩岸關係緊張，才會潑咖啡洩憤。由於社區並未毀損提告，警詢後將馬男強制送醫。

憂心共軍襲台，小英總統設籍新北市永和區的社區大門遭潑咖啡，警循線逮捕涉案馬姓男子，據了解馬男思覺失調症。記者王長鼎／翻攝
憂心共軍襲台，小英總統設籍新北市永和區的社區大門遭潑咖啡，警循線逮捕涉案馬姓男子，據了解馬男思覺失調症。記者王長鼎／翻攝
憂心共軍襲台，小英總統設籍新北市永和區的社區大門遭潑咖啡，警循線逮捕涉案馬姓男子，據了解馬男思覺失調症。記者王長鼎／翻攝
憂心共軍襲台，小英總統設籍新北市永和區的社區大門遭潑咖啡，警循線逮捕涉案馬姓男子，據了解馬男思覺失調症。記者王長鼎／翻攝

咖啡 監視器 蔡英文 總統府

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