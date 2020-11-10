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又見驚世媳婦！ 騙公婆5筆房產及偽簽4200萬本票
台中市民黃姓婦人因投資地下期貨失利，向吳男借款週轉，黃婦無法償還數千萬債務，為避免東窗事發遭丈夫察覺，騙取公公、婆婆名下的5筆土地、房屋（數千萬） 登記在吳男、吳父名下，並以婆婆名義，偽造面額4200萬的本票交付給吳，經黃婦的丈夫陳男發現少了房屋稅帳單，提出告訴，台中地檢署今天依偽造有價證券等罪將黃婦、吳男起訴。
黃婦（36歲）投資地下期貨失利，負債上千萬，向吳男借款週轉，黃為支付吳的高額利息，以「借新還舊」方式向吳舉債週轉，因無法償還積欠吳的債務，為避免東窗事發而遭丈夫察覺她對外舉債，而與吳男偽造證券。
吳男（40歲）從事不動產建築業，熟悉不動產過戶，覬覦黃婦夫家資產豐厚，2018年2月初，要求黃婦以節稅為由，騙取公公、婆婆名下不動產所有權狀及印鑑證明，將不動產登記給黃婦的丈夫陳男，再由吳男將不動產向金融機構抵押借款以償還黃女的借款，並允諾黃婦如有餘款，可由黃婦使用。
如果黃婦不配合辦理，將前往她家，向黃婦的丈夫及公婆催討債務，致使黃婦因擔憂她投資失利向外舉債遭夫家知悉，及惑於金錢引誘而答應。
雙方謀議既定，黃婦於2018年2月7日開始，以將不動產移轉至丈夫陳男經營的公司名下，能節省稅金為由，騙取公公婆婆5筆不動產（數千萬）所有權狀及私人印章交付給吳男，再由交給不知情政士持黃女公婆的土地、房屋所有權狀，設定抵押、預告登記及贈與給吳男及吳男的父親。
黃婦為清償積欠吳的債務，於2018年4月3日，未獲婆婆同意，以婆婆名義，偽造面額400萬元本票；而黃婦與吳男為創造債務關係，以合理化犯罪事實，由黃婦於2019年初，偽造2張面額均為1900萬元的本票，交付給吳男。至同年5月間，黃婦的丈夫陳男發現少了數張房屋稅帳單，察覺有異，始提出告訴。
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