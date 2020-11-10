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澎湖海巡查扣冒名幽靈陸船越界作業 裁罰240萬驅離出境
澎湖海巡隊積極遏止大陸漁船於防疫期間在澎湖周遭海域越界捕魚，9月23日上午9點在花嶼西北20.7浬，扣留越界作業陸船「閩東漁64578號」，經留置調查48日，裁罰新台幣240萬元，沒入起網機等漁具，今天由10066艇將大陸漁船驅離出境。
澎湖海巡隊指出，這艘船是假冒的幽靈船，船名原為廣東省籍「粵澄漁運61012」號，因要從福建省港口進出，為規避查緝，於是將船名塗改為「閩東漁64578」，並在我國海域捕撈漁獲約1千公斤，另外在同處向不詳船名的大陸漁船收取約2千公斤漁獲，總計船上漁獲約3天公斤。
澎湖海巡隊副隊陳陳富榮表示，本案依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第29條、第32條及第80條之1與同法施行細則第42條及第45條」，以及其他行為加重事由中所記載有「塗抹、隱蔽或無船名者」，裁罰新台幣240萬元，及沒入起網機2台、網板4塊、漁網3件、滾輪2條，3千公斤漁獲已經海拋。
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