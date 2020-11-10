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李承龍辱公務員判拘役 法官：立場不滿也不能無視法治
前台北市議員李承龍在道路搭帳篷作選民服務處，經民眾檢舉，與友人邱晉芛對前來拆帳篷的公務員潑水，爆粗口被訴；台北地院審理，依侮辱公務員罪判李拘役30日，得易科罰金3萬元，判邱拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。
檢方指控，2018年5月，李承龍代表中華統一促進黨參選台北市議員，被認定不符資格，之後，李在新北市新店區家樂福大賣場外既成道路私畫停車格上，搭帳篷成立選民服務處，新北市工務局接獲檢舉，派員前往拆除，在該處畫上紅線。
工務局人員偕同警方執法，不過，李承龍認為有路權，與工務局、警方發生爭執，李與邱向公務員潑水、爆粗口，2人都移送法辦。
判決指出，李、邱犯後否認犯行，不過，被害的賀姓公務員稱，李承龍已道歉，願意原諒，法審酌案情，判2人拘役刑。
法官認為，公務員執行公務是維護社會秩序所必需，人民對於公務員依法執行職務時，雖有可能因個人立場、主觀對基礎事實認知產生怨懟，但不能因不滿即無視國家法治、任意侮辱公務員，所以李、邱都應非難。
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