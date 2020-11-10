1026票勝787票當選里長卻爆十多張幽靈票 里長飛了

2018年台北市里長選舉，大同區建明里由黃世輝、陳正賢兩候選人相爭，黃以1026票勝過陳的787票，但陳認為黃安插幽靈人口影響選戰結果，提當選無效之訴。士林地院發現多達12人是在選舉前4個月先後遷籍，且有9人是委託他人辦理，沒有實際居住的事實，判黃當選無效。黃上訴，高等法院駁回確定。

高院認為，慶同貿易公司有10人在2018年4、5月間把證件交給公司，辦理遷戶籍至公司地址，起因是陳姓公司負責人認為「陳正賢當里長多年卻做不好」，希望員工遷戶籍、投票支持黃。

陳姓負責人和黃世輝是小學同學，至今仍有生意往來，公司外懸掛黃的競選布條，他還核發2000元獎金鼓勵員工。陳說，黃在2014年里長選舉敗選後，就有向他提起幽靈人口一事，他鼓勵員工遷移戶籍投票，是為增加在該里的影響力。

此外，黃世輝的姊姊、外甥也把戶籍遷入母親家，沒有實際居住，位置和黃經營的公司地址相鄰，也是競選總部。法官發現黃的胞姊曾傳「選里長是明年？」、「遷戶口不簡單，我家遷3個過去」簡訊，認定早有遷移戶籍以取得投票權謀劃。