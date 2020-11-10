群組罵趕羚羊辯稱去清境旅遊 男子遭罰7000元

56歲鄭姓男子因不滿同為社區管委會委員的徐姓男子，鄭男在群組回文「改天帶你去趕羚羊」、「草枝擺」等，事後辯稱是要帶大家去清境農場旅遊，被依公然侮辱罪判罰新台幣7000元。

桃園地方法院判決書指出，鄭男與徐男皆為社區管理委員會的委員，2019年12月8日下午4時許，管委會在LINE群組內討論社區油漆工程施作的事，鄭、徐二人因溝通衝突，鄭男在徐男的貼文下方以「感」、「改天帶你去趕羚羊」、「還是看草枝擺都可」等語回應。

徐男憤而提告公然侮辱，鄭男則辯稱講「感」是「幹」的意思，只是打錯字，他是真的想找徐男在內的社區委員一起去看趕羚羊或是草枝擺，清境農場都有這些東西。

法官認為，根據對話的前後文脈絡，可看出鄭男是因社區油漆工程一事不滿，發言也是針對徐男，而「感」、「趕羚羊」、「草枝擺」等詞，則分別是台語粗俗言語的諧音用語。

當時群組中沒有人提到要去旅遊，鄭男說要出遊看「趕羚羊」、「草枝擺」之事，應為事後卸責之詞，日前依公然侮辱罪，判處他罰金新台幣7000元，如易服勞役，以1000元折算1日，可上訴。