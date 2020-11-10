北市遊覽車轉彎不慎撞分隔島 未釀傷亡

台北市文山區今天上午發生遊覽車交通事故，24歲陳姓男駕駛駕車行經木柵路及辛亥路口要轉彎時，疑因視線死角而不慎撞上分隔島，幸未釀傷亡，初步排除酒駕，詳細肇因待查。

北市警方上午9時13分獲報，指文山區木柵路一段及辛亥路六段路口處，有一輛要左轉的大型遊覽車因故撞上中央分隔島，所幸遊覽車上無乘客，也未釀傷亡，但車身橫堵路口，造成周邊交通打結。

警方派員到場調查處理，駕駛為24歲陳男，他供稱要轉彎時疑看到人影要閃避而釀禍，警方對他進行酒測，已排除酒駕，調閱監視器畫面並未看到異狀，不排除是因駕駛視線死角才不慎釀禍。

警方後續將擴大調閱相關畫面查看，以釐清詳細肇事原因。肇事現場經拖吊車將遊覽車吊離後，配合警方管制疏導，交通已於上午11時許恢復順暢。