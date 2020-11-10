公務員免刑比緩刑有利？最高法院判決有不同看法
擔任屏東縣某鄉公所課員的蔡姓男子5年前溢領488元交通費，但他主動坦承犯行，一審依公務員利用職務機會詐取財物罪判1年5月徒刑，緩刑2年，二審改判免刑；最高法院認為，免刑看似比緩刑有利，但免刑會讓蔡終身喪失任用公務員資格，實際上較不利，撤銷原判決，發回高雄高分院更審。
蔡2014年開始擔任鄉公所行政室課員，他2015年被指派協助護送役男到台南軍營，實際只花費158元交通費，但他浮報646元交通費，詐得488元；蔡事後向廉政署南調組自首犯行。
屏東地院一審認為，蔡主動坦承犯行，且詐得金額不多，並繳回溢領的交通費，依貪汙治罪條例規定減刑；另蔡犯後態度佳，且沒有前科，判1年5月徒刑，褫奪公權1年，宣告緩刑2年。高雄高分院二審則認為，蔡犯罪情節輕微，應依貪汙治罪條例規定免除其刑，改判免刑。
最高法院認為，二審判免刑形式上較一審對蔡有利，但公務人員任用法規定，「曾服公務有貪污行為，經有罪判決確定或通緝有案尚未結案」，不得任用為公務人員，且免刑判決也屬有罪判決，若判蔡免刑確定，蔡就會喪失現任、再任公務員的資格，之前累積的公務員年資，也無法再續。
另依司法院釋字第66號解釋，可知公務員因貪汙判刑並宣告緩刑確定，只要緩刑期滿、未被撤銷緩刑就可以再任公職。
最高法院指出，一審雖判蔡有期徒刑，但因有諭知緩刑，於緩刑期滿後，蔡仍有再任公職的機會，公務人員年資得以再續，而二審雖判免刑，但蔡卻將終身喪失公務員再任機會。
最高法院認為，二審既然認為蔡「情節輕微」，應判蔡比一審更為有利之刑，而蔡二審時也主張免刑判決將導致他無法再任公務員，遭受比緩刑更不利的影響，但二審卻未列入審酌，也未說明諭知免刑判決，卻剝奪蔡再任公務員資格的取捨理由，量刑是否妥適仍有疑義。
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