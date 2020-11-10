不滿前方小客車龜速慢行挑釁？ 公車駕駛擋車遭起訴

北市一名外型粗獷的陳姓公車駕駛，今年6月間疑因不滿被前方紀姓小客車司機龜速挑釁，竟從左側繞前將車身橫切擋住小車，並跳下車怒罵，現場爆發激烈口角衝突。台北地檢署調查後，認為陳姓駕駛惡意擋住小車，今依強制罪將他起訴。

檢方調查，今年6月14日晚間，陳姓公車駕駛開車從北市南寧路轉往中華路一段方向行駛，在大馬路口等紅綠燈時，遇到前方有一台小客車，停在前方。燈號換置、綠燈亮起，小客車緩慢起步並開得很慢。陳男不滿對方龜速，決定先超越駛入慢車道。

小客車司機則開入快車道，加速與公車並排前進。接著，陳姓公車駕駛放慢速度準備停靠公車站，等待乘客上下車完畢後，陳男發現小客車已經變成駛在他前方，繼續龜速慢行。陳男心生不滿，認為對方動作疑似在挑釁，憤而超車並將車身橫切擋住小車。

晚間7點50分，陳姓駕駛擋車後，馬上開車門、跳下來對著紀姓小客車司機大呼小叫，現場爆發激烈口角衝突，滯留在路上約莫十分鐘，公車上乘客見狀，趕緊報警。直到警方到現場處理，才恢復交通秩序。