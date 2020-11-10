監察院要揭發「石木欽們」司改會呼籲職務法庭公開審判

監察院公布石木欽案調查報告，揭露司法界長期性、結構性、系統性集體貪瀆問題，要求行政院、司法院兩個月內查處。民間司改會董事長林永頌表示，行政院、司法院應迄今已逾兩個月，還未公開調查報告與查處結果，呼籲司法貪瀆案件，職務法庭應公開審判。

林永頌指出，監察院具體要求行政院、司法院應就本案全部扣押物徹底調查，於兩個月期限對涉入案件的違法司法人員依法查處。昨天，二個月期限已經屆滿。

監察院調查報告指出的諸多疑點，例如濫行不起訴枉法裁判、買賣股票內線交易，不僅涉及倫理規範或是違法瀆職的懲戒責任，還可能涉犯刑事責任。

林永頌表示，行政院與司法院仍未公開內部調查報告，也沒有公告內部查處結果，無法回應國人要求整頓司法風紀的殷切期待。

司改會呼籲，行政院、司法院必須立即公開調查報告釐清案情真相，公佈查處結果提出懲戒名單，以及將涉及刑事犯罪的嫌犯移送檢察機關調查。如果有無辜涉案者，也應還其清白。並以本案為鑑，全面進行通盤檢討，明訂違法紅線，預防再有類似事件發生。

如果，行政院、司法院不願公開調查報告與查處結果，或是包庇護短不了了之。在此呼籲監察院應主動介入調查，積極行使監察權，還原石木欽案事實真相，彈劾移送違法人員，以正官箴。

司改會認為，職務法庭原則不公開審理，是為了維護司法形象與法官名譽，如果是懲戒是由涉及法官在個案中的訴訟指揮與職權行使，或許有不公開審理的需要。

但是，如果是法官涉及司法貪瀆案件，顯然「有必要」公諸於世，彰顯司法絕不護短，以及維護操守風紀的決心。更何況，如果石木欽案這樣眾所矚目的案件竟然不公開審理，沒有將有利或不利事證攤在陽光下接受檢視，最後審理結果又無法為社會所接受，那麼勢必將引起一波對司法強烈不滿的民意海嘯。