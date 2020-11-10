快訊

WHO：輝瑞疫苗明年3月供給需要族群 將根本改變疫情

孤獨死悲慘？從65歲日本奶奶之死 看到「最理想善終方式」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監察院要揭發「石木欽們」司改會呼籲職務法庭公開審判

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

監察院公布石木欽案調查報告，揭露司法界長期性、結構性、系統性集體貪瀆問題，要求行政院司法院兩個月內查處。民間司改會董事長林永頌表示，行政院、司法院應迄今已逾兩個月，還未公開調查報告與查處結果，呼籲司法貪瀆案件，職務法庭應公開審判。

林永頌指出，監察院具體要求行政院、司法院應就本案全部扣押物徹底調查，於兩個月期限對涉入案件的違法司法人員依法查處。昨天，二個月期限已經屆滿。

監察院調查報告指出的諸多疑點，例如濫行不起訴枉法裁判、買賣股票內線交易，不僅涉及倫理規範或是違法瀆職的懲戒責任，還可能涉犯刑事責任。

林永頌表示，行政院與司法院仍未公開內部調查報告，也沒有公告內部查處結果，無法回應國人要求整頓司法風紀的殷切期待。

司改會呼籲，行政院、司法院必須立即公開調查報告釐清案情真相，公佈查處結果提出懲戒名單，以及將涉及刑事犯罪的嫌犯移送檢察機關調查。如果有無辜涉案者，也應還其清白。並以本案為鑑，全面進行通盤檢討，明訂違法紅線，預防再有類似事件發生。

如果，行政院、司法院不願公開調查報告與查處結果，或是包庇護短不了了之。在此呼籲監察院應主動介入調查，積極行使監察權，還原石木欽案事實真相，彈劾移送違法人員，以正官箴。

司改會認為，職務法庭原則不公開審理，是為了維護司法形象與法官名譽，如果是懲戒是由涉及法官在個案中的訴訟指揮與職權行使，或許有不公開審理的需要。

但是，如果是法官涉及司法貪瀆案件，顯然「有必要」公諸於世，彰顯司法絕不護短，以及維護操守風紀的決心。更何況，如果石木欽案這樣眾所矚目的案件竟然不公開審理，沒有將有利或不利事證攤在陽光下接受檢視，最後審理結果又無法為社會所接受，那麼勢必將引起一波對司法強烈不滿的民意海嘯。

司改會呼籲，職務法庭合議庭應裁定石木欽案公開審理，並從石木欽案開始建立標準，將來所有司法貪瀆案件，一律以公開審判為原則，以維司法威信。

民間司改會促行政院、司法院公開石木欽案調查報告與查處結果，呼籲司法貪瀆案件，職務法庭應公開審判。記者賴佩璇／攝影
民間司改會促行政院、司法院公開石木欽案調查報告與查處結果，呼籲司法貪瀆案件，職務法庭應公開審判。記者賴佩璇／攝影

司法院 行政院 石木欽

延伸閱讀

行政院：國內疫情穩定 11月底召開食安、治安等會報

司法院2機要都是顧立雄事務所律師 立委要求公開資料

新任懲戒法院院長李伯道 今總統府宣誓就職

石木欽案 司改會：堪比港片無間道

相關新聞

王浩宇指時力黨工涉毒賠40萬、道歉 受害人：王要負責

桃園市議員王浩宇前年爆料時代力量林姓前黨工持毒，林事後獲檢方不起訴確定，他認為輿論讓他精神痛苦、沒了薪水，提損害賠償訴訟...

鴻海老臣廖萬城收回扣 高院更一審刑度從10年6月變2年

鴻海前資深副總經理廖萬城遭控向十家供應商索取超過1.62億元回扣，一審依背信等罪判10年6月徒刑；但高等法院認定他只收受...

公務員免刑比緩刑有利？最高法院判決有不同看法

擔任屏東縣某鄉公所課員的蔡姓男子5年前溢領488元交通費，但他主動坦承犯行，一審依公務員利用職務機會詐取財物罪判1年5月...

民團要求公開石木欽案相關報告 司法院：結果會給監院

兩個月前監察院公布前公懲會委員長石木欽案調查報告，要求行政、司法院就扣押物好好調查，並在兩月內查處違法的司法人員。民間司...

監察院要揭發「石木欽們」司改會呼籲職務法庭公開審判

監察院公布石木欽案調查報告，揭露司法界長期性、結構性、系統性集體貪瀆問題，要求行政院、司法院兩個月內查處。民間司改會董事...

男友駕車撞死腳踏車騎士 她移車850公尺遠判無罪

去年34歲洪姓補習班教師駕駛轎車載女友，經台南市佳里區176線發生車禍，撞到騎腳踏車的59歲許姓男子，許被撞彈飛到空中翻...

保護傘餐廳潑糞 潛逃大陸男子指使

台北市「保護傘餐廳」上月遭人潑糞，台北地檢署查出是因案逃往大陸的台籍陳姓男子在對岸以微信唆使李昭信找莫凡執行，昨天依強制...

「少龍」性侵案被害人身分曝光 檢出擊：依法裁罰

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城依強制猥褻、強制性交未遂罪起訴，法院裁定徐羈押禁見；徐的信眾接受採訪「帶風向」，將被害人...

全國最大盜版影劇平台暴利7600萬 2負責人起訴財產查扣

號稱國內最大盜版影劇平台「楓林網」經營者陳姓、莊姓男子自2015年起結合大陸人士，透過外國租用雲端主機，將無著作權人授權...

北市警收賄不服羈押 高院駁回抗告確定

台北市警中山分局中山一派出所2018年傳集體貪瀆，檢調警續查出中山一派出所前員警陳俊安、李功華另按月向轄區酒店、卡拉OK...

羅智強要謝長廷對質！律師反批「言論自由不是遮羞布」

已故駐大阪辦事處長蘇啟誠前年9月疑不堪關西機場風波壓力輕生，台北市議員羅智強指駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」，指謝長廷把...

國有地違法棄置廢溶劑並汙染土地 男子遭橋院羈押禁見

高雄市51歲柯姓男子熟悉旗山地形，為賺取高額廢棄物處理費，今年7月間在旗山區北勢段某國有地棄置及掩埋廢溶劑等，汙染面積達...

熱門新聞

台大女生今中午墜樓 搶救1小時仍不治身亡

女兒被男友拍裸照父氣炸 全家出動加倍奉還

北港女警一聲拜拜就回不來！ 機車拋飛對向成廢鐵

影／返家擦撞遭同向2車連續輾過 她竟是北港分局女警

影／北捷出現變態！七旬翁磨蹭女性射精 12年被抓12次

2機車擦撞 女騎士拋對向車道遭輾斃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。