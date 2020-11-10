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檢討績效飆部屬六字經 一個字要罰500元

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

張姓銀行理財部主管去年12月間上班時因不滿蔡姓部署業績不佳，竟在銀行大廳理財專區對蔡飆罵六字經「Ｘ你娘老Ｘ掰」，蔡不甘受辱．報警提告；新竹地院審理終結，張被依公然侮辱罪判罰3千元，換言之，罵六字經一個字要罰500元。

經查，張男為蔡姓部屬理財部主管，去年12月5日，張因不滿蔡業績不佳，在銀行大廳理財專員區內對蔡飆罵六字經，最後吃上妨害名譽官司。

法官解釋，刑法上公然侮辱罪需要侮辱行為足以讓不特定人或多數人共見共聞，即可成立，台語的「Ｘ你娘」依台灣社會一般人認知有貶辱評價與詆侮之意，屬於輕蔑使人難堪之詞，該言詞對遭謾罵的蔡姓部屬而言，足以使其難堪而貶損人格與社會評價。

法官認為，張男因不滿蔡業績不佳，公然口出穢語，藉此表達不滿、責罵之意，用令人感到難堪或輕蔑言語針對蔡加以侮辱，考量張坦承犯行，審酌依公然侮辱罪判罰3千元。

張姓銀行理財部主管去年12月間上班時因不滿蔡姓部署業績不佳，竟在銀行大廳理財專區對蔡飆罵六字經「Ｘ你娘老Ｘ掰」，蔡不甘受辱．報警提告。示意圖／ingimage
張姓銀行理財部主管去年12月間上班時因不滿蔡姓部署業績不佳，竟在銀行大廳理財專區對蔡飆罵六字經「Ｘ你娘老Ｘ掰」，蔡不甘受辱．報警提告。示意圖／ingimage

理財 公然侮辱 新竹

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