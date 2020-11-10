鴻海老臣廖萬城收回扣 高院更一審刑度從10年6月變2年

鴻海前資深副總經理廖萬城遭控向十家供應商索取超過1.62億元回扣，一審依背信等罪判10年6月徒刑；但高等法院認定他只收受239萬元，其餘因罪證不足，難認廖背信，改判1年4月徒刑。最高法院撤銷發，高院更一審今依共同背信罪判廖2年徒刑，316萬6千多元的犯罪所得沒收。

檢方起訴指出，廖萬城掌控每年超過300億元採購、議價與簽核權，2009年起透過郝緒光當白手套，向10家供應商索賄，並找對於貼片機、迴焊爐儀器有驗收及驗證權的人員護航。若廠商照實際交易金額或採購數量按比例給付佣金，即可獲得供應商資格、避免驗收遭刁難、議價時不被砍價等「福利」，認定回扣金額達1億6232萬元。

台北地院一審2016年依違反證交法等罪判廖萬城10年6月徒刑、廖的部屬鄧志賢、陳志釧各3年、1年徒刑，白手套郝緒光判刑6月。

高院二審認為，鴻海集團2011年9月為因應Apple公司委託代工iPhone4s手機，由總裁郭台銘親自核決採購Panasonic牌貼片機，但廖萬城、前鴻海SMT總幹事兼經理鄧志賢為牟取回扣，擅自違背決策變更採購品牌，購入36台他牌貼片機，害公司多支出7千餘萬元。高院認為，廖收受供應廠商239萬元，依背信罪判廖1年4月徒刑，其餘9件被控收受廠商回扣部分判無罪；不過最高法院認為調查不備，將廖有罪部分、收受HELLER等5家公司回扣無罪部分撤銷發回更審。

高院更一審被告除廖萬城外，還包括鄧志賢、郝緒光；鄧被依共同背信罪判刑1年、沒收49萬餘元，而郝則遭處刑6月，併科罰金2萬元，13萬人民幣沒收。

更一審指出，一審認為廖萬城、鄧志賢與鴻海公司以契約方式建立誠信廉潔的特別信任關係，而向交易對象收取回扣、賄賂屬違背任務，這混淆了「違背任務之行為」與「回扣、賄賂或其他不法利益」的概念，另外指鴻海有商譽損失也不當，因此撤銷改判。

廖萬城、鄧志賢身為鴻海集團高、中階主管，且擔任SMT技委會總幹事、副總幹事，竟為一己之私而逾越核決權限，收取佣金回扣已造成集團採購價差損失；郝緒光為了賺取高額價差，也讓廖、鄧有回扣可拿，惡性較輕、獲利也不多，更一審審酌後分別判刑。