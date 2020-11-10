潑糞保護傘餐廳案 4嫌移審台北地院

「保護傘餐廳」10月16日遭人惡意潑糞。圖／取自「保護傘餐廳」臉書

台北地檢署偵辦保護傘餐廳遭潑穢物案，查到一名中國金主透過中間人指使李昭信等4嫌犯案。北檢昨天起訴李等4嫌，今天將在押的4嫌移審北院，將由法院決定是否繼續羈押。

保護傘餐廳由香港「反送中」抗爭者義務律師黃國桐開設，10月16日中午遭人潑灑穢物，台北市警方17日凌晨逮捕涉案25歲男子莫凡，隨後循線逮捕李昭慶、李昭信（26歲、24歲）及25歲的江啟榮到案，4人遭羈押禁見至今。

北檢查出，一名真實身分不詳的中國金主企圖讓保護傘餐廳無法正常營業，指使當時在中國的台籍陳姓男子，要在台灣尋找可到餐廳生事的人，陳男今年9月間以微信聯繫李昭信，要李到保護傘餐廳勘查地形，並匯款新台幣3萬元到李的帳戶。

李昭信兩度委託他人或親自到保護傘餐廳勘查，10月15日晚間再指示莫凡到餐廳用餐及拍照後，李姓兄弟、江啟榮、莫凡當晚在蘆洲磋商犯罪細節到翌日凌晨，李姓兄弟並騎機車到三重某疏洪道附近撿拾雞毛、雞骨、雞內臟、排泄物等穢物交給莫凡。

10月16日中午，李姓兄弟與江男搭乘友人的汽車到保護傘餐廳，一人在餐廳外把風並持手機錄影，另2人佯裝顧客進入餐廳用餐，由江男持手機攝錄犯罪過程。

莫男於中午12時9分抵達餐廳後，將穢物朝廚房方向潑灑，導致周姓店長眼睛受傷，餐廳內碗盤、餐具、爐具、食材等均被污染而不堪使用，也讓保護傘餐廳無法繼續營業。

北檢偵辦後，認定4人涉嫌強制、毀損、強暴侮辱、傷害罪嫌，昨天將他們提起公訴，今天將4人移由台北地方法院審理，另持續追查幕後中國金主的真實身分及陳姓男子的涉案程度。