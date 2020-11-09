影/離婚鬧翻禍及前夫女友 她教唆4男施暴路人也沒放過

新北市三重區昨晚9時許發生街頭鬥毆，4名男子當街對1名女生施暴推倒在地，連勸阻的路人也挨棍擊，隨後駕車逃逸，警方2個小時內迅速破案，在高速公路三重交流道口攔車逮捕4名嫌犯，今天凌晨進而查獲教唆主嫌李姓女子。

警方調查，此案緣起於22歲李姓女子與27歲劉姓男子離婚後，為了爭孩子的監護權和贍養費，多次談判不成，鬧得不可開交。昨晚雙方約在三重區自強路一段與大智街口連鎖咖啡店見面再次協商，李女卻暗中教唆22歲黃姓現任男友，要去教訓劉姓前夫。

不巧劉男臨時有工作到台中出差，由現任24歲詹姓女友代表赴約。李女到了附近卻躲在車上，由黃姓現任男友帶著17歲曾姓和柯姓少年、14歲張姓少年手持球棒現身。

晚上9時36分，4個男生拿著球棒當街對詹女嗆聲，並動粗將她推倒在地造成手部擦挫傷，咖啡店內客人看不過去，有人馬上報警，有人出面制止卻被球棒攻擊，詹女見狀也追上前抓起路旁鐵架扔擲反擊，4男隨即跳上車疾駛逃逸無蹤。

警方獲報4名男子持球棒當街圍毆1名女子，隨即調派線上警網共12名快打警力趕赴，但現場僅剩被害人詹女在場。原來這1車4男、1女，先開車到蘆洲區送李女回家，其餘4男又開車準備從三重交流道上高速公路去新竹。