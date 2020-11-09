婦團批糾纏犯罪防治法不足 警政署：回歸防治性別暴力
長榮大學鍾姓女學生遭勒斃案引發婦幼安全討論，國民黨立法院黨團、婦女團體今天開記者會，表示糾纏犯罪防治法草案不足，將跟蹤騷擾等同性騷擾，無法及時介入；對此警政署說，草案回歸防治性別暴力，隨機跟騷應依情節適用現行法律。
警政署研訂糾纏犯罪防治法草案，上月13日內政部送行政院審查。警政署說，過去專法版本有保障法益發散、與現行法重疊、缺乏跨單位合作等問題，草案回歸防治性別暴力初衷，重申「過度追求就是性騷擾」，若符合「針對特定人」及「反覆持續」要件，即構成糾纏犯罪科以刑責。
警政署說，為求法律明確可行，審慎研訂專法，草案搭配警察即時介入措施、法院保護令制度、跨單位協力機制，持續聽取各界意見補足。
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