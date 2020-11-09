「少龍」性侵案被害人身分曝光 檢出擊：依法裁罰
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城依強制猥褻、強制性交未遂罪起訴，法院裁定徐羈押禁見；徐的信眾接受採訪「帶風向」，將被害人身分曝光，台北地檢署主動出擊，發函主管機關依法處理。
檢方說，徐浩城涉違反醫師法、妨害性自主等案，目前由法院裁定羈押；依性侵害犯罪防治法規定，媒體不得報導足以辨別被害人身分的資訊。
不過，近日有媒體違反規定，揭露被害人資訊，依法，可由目的事業主管機關裁處6萬元到60萬元罰鍰，並命限期改正，也得沒入相關物品，命限期移除內容、下架或其他必要之處置，還可連續罰。
台北地檢署今天指出，檢察官已通報目的事業主管機關依法處理，並籲請媒體報導「少龍」審理中案件時，應遵守性侵害犯罪防治法的規定，避免造成被害人不可抹滅之二度傷害。
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