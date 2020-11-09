全國最大盜版影劇平台暴利7600萬 2負責人起訴財產查扣

號稱國內最大盜版影劇平台「楓林網」下載無著作權人授權電影、戲劇、影集作品供人免費看，牟取暴利7600萬元，桃園地檢署（見圖）偵結將2負責人提起公訴。記者曾增勳／攝影 號稱國內最大盜版影劇平台「楓林網」經營者陳姓、莊姓男子自2015年起結合大陸人士，透過外國租用雲端主機，將無著作權人授權的電影、戲劇、影集作品下載，提供免費觀看，並安插廣告牟取暴利，桃園地檢署今天下午表示，檢警查出陳姓男、莊男利用「楓林網」獲利7600萬元，檢察官偵結將2人依違反著作權法罪嫌提起公訴。

桃檢調查，陳男、莊男經營「楓林網」，將他人網站的影視作品檔案，連結直接嵌入該網，供人免費觀看，利用網頁及影片播放中安插廣告牟取廣告暴利，非法侵害影視聽著作著作權，包括台劇「敗犬女王」等107部及美劇「拯救甘迺迪」等64部、日劇「東京大酒店」等60部，還有「與神同行」、「七月與安生」等144部電影作品，經8 家國內外影視公司提告、主張侵權市值高達近10億元。

桃檢表示，檢警方偵辦分析陳男、莊男歷年金流，掌握2人名下桃園市八德區房地產，向桃園地院聲請查扣2人及名下廣告公司等帳戶、2棟不動產，還有名下的美金保單，總計保全追徵價值約6737萬元，累計歷年賺取暴利總額達7600萬元，偵結將2人依違法著作權法罪嫌提起公訴。