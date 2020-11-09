橋檢再逮無良業者棄置廢棄物 主嫌裁定收押
橋頭地檢署再破獲棄置廢棄物案，主嫌柯姓男子為賺取廢棄物處理費，在高雄旗山國有地棄置掩埋廢溶劑，污染面積逾1萬4383平方公尺。檢方依涉犯廢棄物清理法將柯男聲押獲准。
這也是橋頭地檢署本月破獲的第二起業者任意棄置廢棄物案。40歲徐姓女子自今年4月起以環保公司名義對外收廢棄物，之後再將廢棄物載到承租的廠房堆放，遭檢方日前裁定新台幣5萬元交保。
高雄市政府環保局廢棄物管理科長曾啟清今天向中央社記者表示，由於土地是屬國產署跟林務局，因此市府已請國產署等機關針對滲漏土壤部分清理打包，之後也會找人處理清運載走，確保廢溶劑不會因滲漏土壤形成烯類，請民眾放心。
檢方表示，51歲柯男熟捻旗山區地形地貌，7月間為賺取高額廢棄物處理費，從業者收受廢溶劑廢棄物後，鎖定旗山北勢段一處國有地，雇用葉姓駕駛載運裝有廢溶劑的貝克桶前往棄置，再由同夥高男雇用挖土機司機進行掩埋。
橋檢會同高雄市調處組專案小組，10月27日前往柯男住處搜索，通知他到案說明。後續經會同環保局現場開挖檢驗，發現共遭棄置44桶貝克桶，驗出苯、四氯乙烯及丁酮等成分，污染面積達1萬4383平方公尺。檢調追查發現更惡劣的是柯男為方便掩埋，還指示挖土機刻意鏟破桶子，造成廢溶劑大量滲流到土壤內。
案經檢方漏夜訊問，以柯男涉犯廢棄物清理法罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕向法院聲請羈押禁見獲准。同夥高男、葉男也裁定在高雄看守所羈押。
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