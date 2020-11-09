北市警收賄不服羈押 高院駁回抗告確定
台北市警中山分局中山一派出所2018年傳集體貪瀆，檢調警續查出中山一派出所前員警陳俊安、李功華另按月向轄區酒店、卡拉OK業者索賄，檢方聲請羈押陳、李等7人獲准；李功華和3名業者不服提抗告，台灣高等法院今駁回確定。
除2名員警之外，遭押5名業者是「888」卡拉OK店負責人李政忠、「嘉麗寶」酒店集團負責人曾小琪、曾筠心姊妹、旗下「紀梵希」酒店6樓會計余沛樺、「嘉麗寶」5樓會計劉秀惠。
高院裁定指出，李功華等4人犯罪嫌疑重大，且有事實認定有勾串共犯、證人及煙滅證據之虞，因此認為有羈押必要。
裁定指出，有證人證稱，受到曾小琪指示行賄李功華，再透過李介紹其他員警，直言「害怕得罪警員和曾小琪」，加上若李功華是居中介紹人，角色至關重要，認定李功華、曾小琪有串證之虞。
余沛樺調查詢問時稱，曾依指示藏匿帳冊，顯有煙滅證據之虞；余沛樺帳冊也就是記載曾小琪行賄警員的公關費，但他對相關帳目說法避重就輕，有湮滅證據、勾串之虞。
另劉秀惠住處被警方搜索時，第一時間通報酒店店長，並利用時間刪除手機內所有照片，顯有湮滅證據之虞。
檢方查出，陳俊安、李功華自2013年至2017年按月向888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄，並接受喝花酒招待，包庇業者經營色情。本案是針對中山一派出所涉集體貪瀆案發動的第4波偵查。
陳俊安2014年至2017年擔任中山一派出所第9警勤區管區員警，李功華2013年擔任中山一派出所第19警勤區管區員警，檢方懷疑他們職務期間陳索賄至少10萬元，陳、李各再向嘉麗寶集團按月收受3、4萬元賄款。
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