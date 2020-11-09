國有地違法棄置廢溶劑並汙染土地 男子遭橋院羈押禁見

橋頭地檢署檢驗旗山區某國有地遭棄置的廢溶劑，驗出苯、四氯乙烯及丁酮等成分，汙染面積達1萬4383平方公尺。圖／檢方提供 高雄市51歲柯姓男子熟悉旗山地形，為賺取高額廢棄物處理費，今年7月間在旗山區北勢段某國有地棄置及掩埋廢溶劑等，汙染面積達1萬4383平方公尺，橋頭地檢認為，柯男涉犯廢棄物清理法等罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組調查發現，柯男與高、葉兩名男子（已裁定高雄看守所羈押中）等人組成的非法清除、處理廢棄物集團合作，柯男會尋找旗山區合適土地，由葉男駕駛貨車來回載運裝有廢溶劑的貝克桶到棄置點，高男再雇用挖土機司機掩埋，並刻意鏟破桶子，造成廢溶劑大量滲流到土壤中。

專案小組會同環保單位現場開挖並檢驗後，共計現場棄置有44桶，驗出苯、四氯乙烯及丁酮等成分，汙染面積達1萬4383平方公尺，影響國土環境並難以短期復原。