永和女深夜遭尾隨跟蹤？ 警方：誤會一場

永和警方與區公所、當地里長到現場會勘，最後決議先由派出所增設臨時巡邏點，後續再施設路燈。圖／警方提供 新北一名女子本月7日在臉書社團PO文，內容指自己凌晨返回永和住處時遭不明男子尾隨，險些成為台南女大學生命案翻版主角，幸好員警獲報立即趕抵並陪同返家，才結束一場驚魂；永和警方表示，員警已循線找到特定對象，經過調查，一切純屬誤會。

警方指出，被控尾隨女子的人是36歲的黃姓男子，當天到永和是為了訪友，但因為事先有喝了一點酒，走路搖搖晃晃，所以與女子擦肩而過時，轉頭看了女子一眼。據黃男說法，他當下並無惡意，也沒有尾隨的念頭，不知行為讓人誤解，對此也深感抱歉。

警方表示，全案純屬誤會，也已將調查結果告知女子，免除其心中障礙。另外，針對轄區治安問題，員警當晚也請區公所和當地里長一起會勘，初步由派出所增設臨時巡邏箱加強安全維護，後續將由相關單位施設路燈。