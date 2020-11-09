保全員工作時突昏倒不治 家屬控過勞要討公道

一名李姓社區大樓保全員去年工作時突然昏倒，送進加護病房搶救不治，家屬今天出面控訴，根據李男班表發現曾一天工作逾22小時，懷疑李男過勞死，決定提告保全公司討個公道。

31歲李姓男子受僱一家物業管理公司並派駐南投市一處社區大樓，民國108年9月值夜班時突然昏倒，經送醫急救仍不治，物業公司當時允諾李男家屬會好好處理後續賠償事宜，不料雙方經一年多仍未達成共識，李男的母親因此向民意代表陳情，今天出面接受媒體訪問。

李男的母親表示，她的小孩才30多歲，莫名其妙就這樣「沒有了」，「我連跟他講最後一句話都沒有」，事後追查才發現，兒子加班情形嚴重，每月工作時數應為176小時，但平均卻多出64小時，去年6月更有10天上班工時逾22小時，嚴重超時加班，懷疑兒子是過勞死。

李男是志願役退伍，生前身高約185公分、體重95公斤，曾因痛風掛急診，當時血壓過高，而根據醫院開立的死亡證明書，也指李男死因為高血壓引起顱內出血，但李男親友認為，李男沒有高血壓病史，在工作崗位昏倒，因公死亡喪葬補助費至今未給家屬，「講白點，連買棺材的費用都沒有給，是不是很無良。」

除質疑工時過長，家屬也指李男搶救到過世期間，員工出退勤紀錄表仍有簽名，懷疑班表造假，對此，李男任職的雅築保全股份有限公司表示，李男雖然是工作倒下，但根據死亡證明書及勞動部勞工保險局認定，是自然死亡，非職業災害，班表則可能是現場人員為了方便，自己填寫，造成填寫錯誤，班表看起來有問題。

南投縣政府社會及勞動處以班表管理疏失，今年初依勞動基準法第30條開罰；另外，根據勞動部違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統，雅築保全公司曾因違反勞基法第21條「未達基本工資」、第24條「延長工作時間未依規定加給工資」遭彰化縣政府開罰。