鴛鴦大盜專偷功德箱 苗中彰犯案16起得贓款3萬

苗栗縣曾姓男子與林姓女子是男女朋友，兩人在今年2月間連續在苗栗、台中、彰化等地的廟宇，短短19天內，行竊16間廟宇的功德箱，得款3萬餘元，台中市清水警分局循線查獲，全案依竊盜罪送辦，台中地院審結，依竊盜罪判曾1年5月徒刑，其中6月得易科，林女判刑1年4月，其中5月得易科，可上訴。

判決書指出，苗栗縣曾姓男子（27歲）、林姓女子（21歲）是男女朋友，二人因缺錢花用，選擇土地宮廟的無人看管的廟宇下手，專偷功德箱，兩人從今年2月3日下午4時許，先在台中市大肚區文昌路的成功里福德祠犯案第一起，二人以砂輪機破壞鎖頭後，偷走箱內1.2萬元香油錢，隨後開車逃逸。

兩人得手後食髓知味，繼續接著在今年2月8日至22日間，依序在台中市清水區、苗栗縣竹南鎮、苗栗縣後龍鎮、彰化縣芳苑鄉、彰化縣大城鄉、台中市大甲區、苗栗縣通霄鎮、苗栗縣苑裡鎮、彰化縣大城鄉等地的土地宮廟與廟宇，以雙面膠黏貼、或螺絲起子破壞鎖頭的方式行竊，部分廟宇因二人覺得不易得手而未遂，其他廟宇得手贓款有200元至上萬元不等，台中市清水警分局獲報後，循線將二人帶回偵辦。

清水警分局清查，二人總計涉案16起（曾16起、林女15起），其中4件未遂，獲得贓款3萬餘元，全案警詢後，依竊盜罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊後偵結起訴。