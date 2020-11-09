招攬投資英國房產吸金11億 台灣搜房負責人等5人遭起訴

亞太國際地產、台灣搜房等兩間公司，被控對外打著英國房地產專家名號，以「保證五年買回」名義，招攬投資英國停車位及旅館房間等地上權，每年獲8％至12%英鎊租金收益。台北地檢署查出，亞太國際地產吸金新台幣4億多元、台灣搜房吸金11億元，今依違反銀行法及刑法詐欺罪，起訴亞太國際地產負責人秦啟松、台灣搜房董事長楊勝中等5人。

檢方調查，2014年至2018年間，亞太國際地產、台灣搜房兩間公司，在飯店召開投資說明會，有英國律師視訊為保證，並誆稱無風險、「保證五年後原價或110％買回」、每年獲利8%至12％，吸引上百人投資，不乏有高學歷背景及退休公務員，錢直接匯英國。

檢方查出，兩間公司替英國地產開發商代銷英國曼徹斯特、伯明罕等城市停車位及旅館房間地上權。兩間公司以約每單位2萬至5萬英鎊不等，視方案決定每單位額度。兩間公司分別協助將停車位及旅館房間代租給英國人，每年把租金匯至投資人的外幣帳戶。