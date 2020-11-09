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香港保護傘餐廳潑糞案 北檢：我國是華人世界民主港灣

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台籍陳姓男子疑受大陸金主指使，在對岸以微信唆使李昭信找莫凡，於今年10月間去北市「保護傘」餐廳潑糞。台北地檢署痛批我國作為華人世界民主港灣，諸多境外人士均心嚮往之，被告以暴行戕害民主法治精神，今依強制、公然暴行侮辱、毀損、過失傷害等罪起訴莫凡等4人，並對陳男發布通緝，續查金主身分。

大安區「保護傘」餐廳由香港「反送中」抗爭者義務律師黃國桐開設。檢方調查，李昭慶、李昭信是兄弟，兩人與江啟榮為表兄弟。今年9月30日前，陳男因另案逃亡大陸，在對岸以微信聯繫李昭信，並約定先給3萬元新台幣，要他想辦法「餐廳無法營業」。

今年9月30日，李昭信委託嚴姓友人及其女友，去餐廳用餐並回報狀況。李昭信和陳男討論後，10月6日陳男請人用現金存款方式把3萬元匯進李昭信帳戶，作為眾人場勘費用。

10月8日晚間7點多，李昭信帶著不知情的楊姓、翁姓友人去餐廳場勘，經回報陳男後，決定潑糞。李昭信叫莫凡於10月15日晚間，去餐廳吃飯並拍照，16日清晨莫凡等4人在新北市蘆洲區磋商犯案細節，並去三重區某疏洪道附近用水桶裝雞毛、內臟及雞屎。

檢方查出，10月16日中午12點多，江啟榮與李昭慶喬裝是客人上門用吃飯，而李昭信則在門外把風，莫凡潑糞時，李昭慶用手機錄影，得手後四人趕緊逃離現場。

李昭信等人再將影片傳給陳男觀賞，而陳男再透過戚姓友人（另案偵辦中）匯3萬元新台幣給李昭信。得逞後，李昭信再指示不知情的楊姓友人，同日下午4、5點在士林區文林路某加油站，交付1萬5千元報酬給莫凡。

周姓店長的眼睛受波及，造成結膜炎，提告莫凡涉過失傷害罪。且店內碗盤、餐具、爐具、食材、牆面、烤箱、飲水機、製冰機等物都被穢物污染而不堪使用，讓餐廳無法繼續營業，名譽及社會評價被貶損。據悉，眾人坦承犯行，並供稱有大陸金主。

檢察官廖彥鈞指出，「保護傘餐廳」是香港反送中運動參與者在台開設，藉以庇護香港民主運動人士，具有特殊政治意義；而我國作為華民世界民主港灣，諸多境外民主人士均心嚮往之，願意來台尋求庇佑。

此等民主法治、開放多元樣貌，是我國立國精神及核心價值所在。莫凡等4人受陳男及幕後金主唆使，以此等不堪暴行，對於來台尋求庇護的香港人造成傷害，已嚴重戕害我國民主法治精神，也使在台民主人士人心惶惶，建請法院量處適當之刑，以資懲儆。

台籍陳姓男子疑受大陸金主指使，在對岸以微信唆使李昭信找莫凡，於今年10月間去北市「保護傘」餐廳潑糞。台北地檢署今依強制、公然暴行侮辱、毀損、過失傷害等罪起訴莫凡等4人，並對陳男發布通緝，續查金主真實身分。圖／本報資料照。
台籍陳姓男子疑受大陸金主指使，在對岸以微信唆使李昭信找莫凡，於今年10月間去北市「保護傘」餐廳潑糞。台北地檢署今依強制、公然暴行侮辱、毀損、過失傷害等罪起訴莫凡等4人，並對陳男發布通緝，續查金主真實身分。圖／本報資料照。

香港 潑糞

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