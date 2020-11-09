男亂丟垃圾逃跑遭輾斃 柯文哲：支持同仁嚴格執法

有男子疑拿家庭垃圾丟在行人專用垃圾桶，被環保局巡查人員以秘錄器蒐證後表明要開罰，男子卻反方向衝向馬路，疑太緊張闖紅燈導致車禍身亡。台北市長柯文哲今天說，亂丟垃圾一定不對，市府支持同仁嚴格執法，相關秘錄器等資料，都已交給檢方調查。

台北市一名42歲王姓男子，上月15日疑似拿家庭垃圾丟在民生東路巷弄行人專用垃圾桶，卻疑似因怕被罰逃跑，被車輾斃身亡，兩名巡查員也被車禍死者家屬提告。北市環保局表示，市府都是依法執行維護市容勤務，也已聘請律師協助同仁訴訟。柯文哲今天也說，他支持同仁嚴格執法。