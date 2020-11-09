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男亂丟垃圾逃跑遭輾斃 柯文哲：支持同仁嚴格執法

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

有男子疑拿家庭垃圾丟在行人專用垃圾桶，被環保局巡查人員以秘錄器蒐證後表明要開罰，男子卻反方向衝向馬路，疑太緊張闖紅燈導致車禍身亡。台北市柯文哲今天說，亂丟垃圾一定不對，市府支持同仁嚴格執法，相關秘錄器等資料，都已交給檢方調查。

台北市一名42歲王姓男子，上月15日疑似拿家庭垃圾丟在民生東路巷弄行人專用垃圾桶，卻疑似因怕被罰逃跑，被車輾斃身亡，兩名巡查員也被車禍死者家屬提告。北市環保局表示，市府都是依法執行維護市容勤務，也已聘請律師協助同仁訴訟。柯文哲今天也說，他支持同仁嚴格執法。

柯文哲今天說，當然亂丟垃圾一定不對，北市府還是支持同仁嚴格執法，若中間涉及到一些抱怨糾紛，有目擊證人，秘錄器等資料也都全部交給檢方調查清楚，等檢方調查清楚，北市府會再處理，北市府原則上會支持同仁執法。

男子丟垃圾遇上環保局稽查人員，怕開罰闖紅燈逃跑。記者蕭雅娟／翻攝
男子丟垃圾遇上環保局稽查人員，怕開罰闖紅燈逃跑。記者蕭雅娟／翻攝

北市 柯文哲 車禍

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