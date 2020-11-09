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醫大生潑化骨水殺死老翁 有精神疾病賠錢判15年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

高雄醫學大學學生林正軒前年在涼亭和八旬傅姓老翁發生衝突，被警方開罰而心生不滿，他是隔一個多月後再到涼亭朝老翁潑俗稱「化骨水」氫氟酸，老翁傷重身亡，一審依殺人罪判無期徒刑，二審改輕判15年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，林犯案時年僅18歲，剛考上高雄醫學大學，他2018年7月7日上午在高雄市立文化中心涼亭練習火舞，被老翁驅趕而發生衝突，警方到場依社會秩序維護法裁罰林3000元；林心生不滿，同年8月20日再度到涼亭，先拿電擊棒攻擊老翁頭部、胸部，再潑氫氟酸，造成老翁全身35%化學性灼傷，送醫傷重不治。

林犯案時也被氫氟酸濺到腳，去公廁清洗再自行就醫，同年9月5日被警方逮補；林否認犯行，供稱他的雙腿也被潑到氫氟酸，去公廁沖洗後返回現場，見老翁仍坐在原處，他認為沒有大礙才離開，事後上網搜尋才知道氫氟酸經鈣反應後會致人於死。

一審認為，林雖有憂鬱症等，但鑑定後行為辨識能力沒有降低，無法減刑，依殺人罪判林無期徒刑；二審認為，林自認長期遭欺壓，思考模式僵化、偏執，主觀意識強，也患有持續性憂鬱症、邊緣性人格障礙症，犯案當下辨識能力雖沒降低，但情緒累加與不甘願刺激轉為暴怒，事出有因。

二審考量犯罪緣由、情節，林也已賠償被害人家屬235萬元等，犯後態度尚屬良好，減輕改判15年徒刑；案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

林朝對傅姓老翁潑灑「化骨水」氫氟酸，害老翁身體35%化學性燒灼傷不治。記者林伯驊／翻攝
林朝對傅姓老翁潑灑「化骨水」氫氟酸，害老翁身體35%化學性燒灼傷不治。記者林伯驊／翻攝

老翁 憂鬱症 殺人

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