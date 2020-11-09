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跳上警車踩引擎蓋比「耶」 白目Po網炫耀被判拘役40天

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣潮州鎮一名陳姓男子與黃姓友人今年7月凌晨1時許，酒後眼見員警在執行勤務未注意巡邏車，竟趁機跳上警車，踩著在引擎蓋上並雙手比「yay」，由友人錄影PO網炫耀。事後警方察覺並找到兩人，依妨害公務罪嫌送辦，經屏東地方法院審理，將陳、黃兩人依侮辱公署罪，各判處拘役40天，得易科罰金。

判決指出，今年7月26日凌晨1時許，陳、黃兩人相約屏東潮州喝酒，酒後看見2輛警車停在新生路二巷，眼見員警在執行勤務未注意巡邏車，陳竟趁機跳上其中一輛警車，踩著引擎蓋上雙手比出「yay」的手勢，全程由友人錄下影片，並在影片編輯「鎖三小」等字樣PO網，且設定公開予不特定人觀看炫耀。

事後，警方察覺循線找到兩人，並將他們依妨害公務罪送辦，並由檢方起訴。屏東地方法院法院審理期間，院方認為，兩人以踩踏警車做出挑釁動作，還拍照PO網炫耀侮辱警察機關，公然挑戰公權力，對國家法紀執行尊嚴造成相當危害。

地院考量，兩人犯後皆坦承犯行，兼衡其犯罪目的、教育程度、家庭、經濟狀況等，將陳、黃兩人依侮辱公署罪，各判處拘役40天，得易科罰金。

陳男在警車引擎蓋上踩踏時留下的腳印。記者陳弘逸／翻攝
陳男在警車引擎蓋上踩踏時留下的腳印。記者陳弘逸／翻攝
陳姓男子與黃姓友人凌晨酒後跳上警車，錄影PO網遭屏東地方法院依侮辱公署罪，各判拘役40天。記者陳弘逸／翻攝
陳姓男子與黃姓友人凌晨酒後跳上警車，錄影PO網遭屏東地方法院依侮辱公署罪，各判拘役40天。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣 妨害公務 警察

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