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跳上警車踩引擎蓋比「耶」 白目Po網炫耀被判拘役40天
屏東縣潮州鎮一名陳姓男子與黃姓友人今年7月凌晨1時許，酒後眼見員警在執行勤務未注意巡邏車，竟趁機跳上警車，踩著在引擎蓋上並雙手比「yay」，由友人錄影PO網炫耀。事後警方察覺並找到兩人，依妨害公務罪嫌送辦，經屏東地方法院審理，將陳、黃兩人依侮辱公署罪，各判處拘役40天，得易科罰金。
判決指出，今年7月26日凌晨1時許，陳、黃兩人相約屏東潮州喝酒，酒後看見2輛警車停在新生路二巷，眼見員警在執行勤務未注意巡邏車，陳竟趁機跳上其中一輛警車，踩著引擎蓋上雙手比出「yay」的手勢，全程由友人錄下影片，並在影片編輯「鎖三小」等字樣PO網，且設定公開予不特定人觀看炫耀。
事後，警方察覺循線找到兩人，並將他們依妨害公務罪送辦，並由檢方起訴。屏東地方法院法院審理期間，院方認為，兩人以踩踏警車做出挑釁動作，還拍照PO網炫耀侮辱警察機關，公然挑戰公權力，對國家法紀執行尊嚴造成相當危害。
地院考量，兩人犯後皆坦承犯行，兼衡其犯罪目的、教育程度、家庭、經濟狀況等，將陳、黃兩人依侮辱公署罪，各判處拘役40天，得易科罰金。
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