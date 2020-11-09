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北市保護傘餐廳潑糞 主嫌等4人妨害自由遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市大安區「保護傘」餐廳今年10月間遭人潑糞，檢警組成專案小組偵辦，調閱相關監視器、查訪、現場鑑識，循線追查出主嫌莫凡等4人涉案，並向台北地院聲押禁見獲准。台北地檢署調查後，今依妨害自由等罪嫌起訴莫凡等4人。

「保護傘」餐廳由香港反送中」抗爭者義務律師黃國桐開設。今年10月16日遭潑糞，警方當晚逮捕嫌犯莫凡（25歲），莫凡坦承因缺錢，經25歲同學江啟榮仲介，接下李昭慶和李昭信交付潑糞任務。

警詢後，依恐嚇、毀棄損壞、公然侮辱罪嫌將莫凡送辦，持續追查幕後主使；北檢檢察官廖彥鈞複訊後，以涉嫌重大、且有串證之虞將莫凡聲押禁見，台北地院認為莫男坦承犯行，但於警詢時就共犯的陳述前後不一，且有反覆實施之虞，裁准收押禁見。

莫供出3共犯身分後，警方請票拘人，3人以為潑糞是小罪，17日晚間到北檢外頭準備幫莫凡辦保，當場被警方逮捕。檢察官複訊後，認為有串供、滅證之虞，再向法院聲押禁見3人獲准。檢方調查後，今依妨害自由等罪嫌起訴莫凡等4人。

台北市大安區「保護傘」餐廳今年10月間遭人潑糞，檢警組成專案小組偵辦，循線追查出主嫌莫凡等4人涉案，並向台北地院聲押禁見獲准。台北地檢署今依妨害自由等罪起訴莫凡等4人。圖／本報資料照。
台北市大安區「保護傘」餐廳今年10月間遭人潑糞，檢警組成專案小組偵辦，循線追查出主嫌莫凡等4人涉案，並向台北地院聲押禁見獲准。台北地檢署今依妨害自由等罪起訴莫凡等4人。圖／本報資料照。

潑糞 香港 反送中 恐嚇

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