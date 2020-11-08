前女友生子辯不知他是人夫 正宮拿這個打臉判賠40萬
高雄林姓人夫3年前涉跟前女友蔡女婚外情生下1子，林妻氣得向2人求償60萬元，一審認定無法證明蔡女知情林已婚，判僅林須賠40萬；但上訴後，林妻提出曾寄給蔡女存證信函為證，清楚寫明結婚日期，加上訊息內容佐證，高雄高分院認定蔡女都知情，逆轉改判2人須連帶賠40萬確定。
正宮提告主張，她跟林姓男子2015年4月間結婚，婚後育有1子，不料丈夫竟於2017年9月間跟蔡女發生性行為，並生下1子，她提刑事告訴，2人都坦承有性關係，可認定逾越正常社交分際，不法侵害配偶權情節重大，兩人應連帶賠償60萬元。
林姓男子表示自己確實有妨害家庭行為，但妻子請求金額太高，付不出來；蔡女辯稱，兩人原本是男女朋友，2014年6月間因個性不合分手，2015年2月林姓男子找她復合，訴苦另名已分手的女友懷有身孕被要求結婚，但她沒同意；直到2017年9月林再稱已離婚，小孩跟著前妻，他又變成1個人很低落，她因此被騙而與他性交，由於她根本不知林還有配偶，沒侵害對方權益不必賠償。
一審法官發現，林姓男子雖有寫悔過書，承諾不再跟蔡女聯絡，不過他之後繼續來往，沒確實履行，但無法佐證蔡女知道林有妻子；若性行為發生在蔡女知情之前，難認有侵害配偶權，判僅林姓男子須賠給妻子40萬。
林妻上訴後，提出2016年7月間就寄給蔡女存證信函，清楚載明「本人XXX與本人丈夫林XX於民國104 年4 月1 日登記結婚，於民國104 年5月30日舉行公開宴客儀式」，且蔡女有親自簽收，此外，2017年7間林姓男子傳訊給蔡女「明天晚上找妳、我和我『老婆』、可以嗎、要跟你談」等簡訊，蔡女也回覆「不用、我要只要跟你見面、要傷害我就不用來了」等語，二審合議庭認定蔡女知到林有妻子，改判2人要連帶賠償40萬元。
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