前女友生子辯不知他是人夫 正宮拿這個打臉判賠40萬

高雄林姓人夫3年前涉跟前女友蔡女婚外情生下1子，林妻氣得向2人求償60萬元，一審認定無法證明蔡女知情林已婚，判僅林須賠40萬；但上訴後，林妻提出曾寄給蔡女存證信函為證，清楚寫明結婚日期，加上訊息內容佐證，高雄高分院認定蔡女都知情，逆轉改判2人須連帶賠40萬確定。

正宮提告主張，她跟林姓男子2015年4月間結婚，婚後育有1子，不料丈夫竟於2017年9月間跟蔡女發生性行為，並生下1子，她提刑事告訴，2人都坦承有性關係，可認定逾越正常社交分際，不法侵害配偶權情節重大，兩人應連帶賠償60萬元。

林姓男子表示自己確實有妨害家庭行為，但妻子請求金額太高，付不出來；蔡女辯稱，兩人原本是男女朋友，2014年6月間因個性不合分手，2015年2月林姓男子找她復合，訴苦另名已分手的女友懷有身孕被要求結婚，但她沒同意；直到2017年9月林再稱已離婚，小孩跟著前妻，他又變成1個人很低落，她因此被騙而與他性交，由於她根本不知林還有配偶，沒侵害對方權益不必賠償。

一審法官發現，林姓男子雖有寫悔過書，承諾不再跟蔡女聯絡，不過他之後繼續來往，沒確實履行，但無法佐證蔡女知道林有妻子；若性行為發生在蔡女知情之前，難認有侵害配偶權，判僅林姓男子須賠給妻子40萬。