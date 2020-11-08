男子不滿要求量額溫毆打保全 涉違反社維法

台中市一名男子昨天返回住處時，大樓保全要求量測額溫，不料引起男子不滿，向保全人員丟擲物品甚至毆打。警方表示，雖保全人員尚未提告，但因男子涉違反社維法，將依法偵辦。

有網友今天在臉書社團「爆料公社」張貼一段影片，畫面中1名男子與2名女子走進社區大廳，在櫃檯的保全人員要求測量額溫，男子卻進入櫃檯向保全大喊「我是訪客嗎？」等語，甚至向保全丟擲物品並毆打，影片引發網友熱議。

台中市警察局第五分局今天表示，經警方向物業公司與社區管委會聯繫，保全人員暫不願提告，但因男子在公共場所毆打他人，涉及違反社會秩序維護法，警方已掌握男子資料，將依規定通知涉案人到案。

負責社區大樓的物業公司表示，遭辱的保全人員事發後情緒低落，公司會協助後續處理，目前已先調離原工作地，並會協助提告爭取權益。