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茶葉競拍太搶手 彰化執行署法拍邀種茶達人擺攤
網路最近出現賣茶葉打著「彰化執行分署自行找茶行分裝」等名號，冒用南投武界高山茶林姓達人的茶葉招來買家，執行署彰化分署已報請警方偵辦。為了還林姓高山茶達人清白，彰化分署下月25日，將在彰化地檢署花壇贓物庫舉辦的耶誕節法拍會，邀他到現場擺攤贊助，並作為打擊仿冒詐騙行為的活廣告。
執行署彰化分署舉辦的耶誕節法拍會，包括彰化分署日前查扣一輛欠稅80多萬元的保時捷（第一代Cayenne S）轎車外，還有地檢署查扣的5輛車，其中3輛是轎車。
執行署彰化分署之前拍賣南投武界高山茶林姓達人的茶葉，造成搶標，即有大陸山東省威海市的一家購物商城，冒用林姓高山茶達人生產的茶葉及執行署彰化分署的名號，在網路上做廣告 做宣傳，由於已涉不實廣告的可能詐欺行為，已報請警方偵辦。
彰化分署主任執行官胡天賜日前到南投竹山拜訪林姓種茶達人，邀請他到耶誕節聯合法拍會擺攤，藉此機會還他清白。林姓茶農表示自己在南投縣武界種高山茶，從未在網路上行銷自己種的茶葉，不知道為何會被別人仿冒，可能上次法拍太搶手了吧，令他十分無奈，他應允參加拍賣會，來共同打擊仿冒。
胡天賜說，行政執行署彰化分署目前的拍賣方式並無利用網路商城或網路拍賣，都是採現場實體拍賣或販售的方式，拍賣的地點也都會在拍賣公告上載明，毎個月的拍賣訊息也都會上傳至分署官網及臉書的粉絲專頁，民眾如果有相關拍賣問題，也可查詢彰化分署電話總機向承辦書記官洽詢，以免受騙上當。
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