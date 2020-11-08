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茶葉競拍太搶手 彰化執行署法拍邀種茶達人擺攤

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

網路最近出現賣茶葉打著「彰化執行分署自行找茶行分裝」等名號，冒用南投武界高山茶林姓達人的茶葉招來買家，執行署彰化分署已報請警方偵辦。為了還林姓高山茶達人清白，彰化分署下月25日，將在彰化地檢署花壇贓物庫舉辦的耶誕節法拍會，邀他到現場擺攤贊助，並作為打擊仿冒詐騙行為的活廣告。

執行署彰化分署舉辦的耶誕節法拍會，包括彰化分署日前查扣一輛欠稅80多萬元的保時捷（第一代Cayenne S）轎車外，還有地檢署查扣的5輛車，其中3輛是轎車。

執行署彰化分署之前拍賣南投武界高山茶林姓達人的茶葉，造成搶標，即有大陸山東省威海市的一家購物商城，冒用林姓高山茶達人生產的茶葉及執行署彰化分署的名號，在網路上做廣告 做宣傳，由於已涉不實廣告的可能詐欺行為，已報請警方偵辦。

彰化分署主任執行官胡天賜日前到南投竹山拜訪林姓種茶達人，邀請他到耶誕節聯合法拍會擺攤，藉此機會還他清白。林姓茶農表示自己在南投縣武界種高山茶，從未在網路上行銷自己種的茶葉，不知道為何會被別人仿冒，可能上次法拍太搶手了吧，令他十分無奈，他應允參加拍賣會，來共同打擊仿冒。

胡天賜說，行政執行署彰化分署目前的拍賣方式並無利用網路商城或網路拍賣，都是採現場實體拍賣或販售的方式，拍賣的地點也都會在拍賣公告上載明，毎個月的拍賣訊息也都會上傳至分署官網及臉書的粉絲專頁，民眾如果有相關拍賣問題，也可查詢彰化分署電話總機向承辦書記官洽詢，以免受騙上當。

法務部行政執行署彰化分署日前拍賣南投武界高山茶林姓達人的茶葉，造成搶標，詐騙集團即冒用他的茶葉名號在網路販售。照片／法務部行政執行署彰化分署提供
法務部行政執行署彰化分署日前拍賣南投武界高山茶林姓達人的茶葉，造成搶標，詐騙集團即冒用他的茶葉名號在網路販售。照片／法務部行政執行署彰化分署提供

茶葉 法拍 仿冒

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