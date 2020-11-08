影／前女友欠兩千不還 莽男持球棒當街打人出氣

台中市王姓女子與吳姓男子原本是男女朋友，雙方已分手，但吳不滿王女欠債不還，因此在4日下午5時許，在王女位於南屯區的工作地點附近埋伏，等王女現身後，吳持球棒對著王女一陣猛打，還不斷咆哮「欠的錢什麼時候要還」，造成王女手腳擦挫傷，警方昨晚通知吳到案，吳辯稱前女友欠2000元不還，才會動手，全案將依傷害罪函送法辦。

據查，王姓女子（26歲）與吳姓男子（37歲）都在人力仲介公司上班，原本雙方是男女朋友，但因故分手，吳因不滿王女欠錢不還，屢次催討未果，4日下午5時許，吳持球棒在南屯區黎明路二段、三和街口埋伏，等王女現身後，持球棒上前理論，並對王女一陣猛打，吳打完人逃逸。

王女到醫院驗傷後，對吳提出告訴，並稱沒有欠吳債務，吳只是分手後藉口打人。