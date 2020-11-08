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影片曝光！亂丟垃圾遭稽查員蒐證開罰 男逃跑慘遭汽車輾斃

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男怕被罰逃跑遭輾斃巡查員挨告 北市環保局：依法執勤

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

男子疑似亂丟垃圾遇上環保局稽查員逃跑，遭車輛輾斃。記者蕭雅娟／翻攝
男子疑似亂丟垃圾遇上環保局稽查員逃跑，遭車輛輾斃。記者蕭雅娟／翻攝
一名42歲王姓男子，上月15日疑似拿家戶垃圾丟在民生東路巷弄行人專用垃圾桶，被2名環保局巡查人員發現，以密錄器蒐證後上前表明身分要開罰，王男卻反方向衝向馬路，疑太緊張闖紅燈導致車禍身亡。對於環保局遭質疑為績效害人命，北市環保局表示，與事實不符，環保局都是依法執行維護市容勤務，並無業績壓力問題。

環保局表示，同仁稽查取締都是依SOP執勤，車禍發生後，巡查員除立即通報警消救助傷者外，也配合檢警調查還原事實真相。事後，環保局已安排巡查員接受心理諮商，緩解情緒，對於巡查員因公遭車禍死者家屬提告部分，環保局也已聘請律師協助同仁訴訟，並無媒體報導對同仁不聞不問情形，環保局特此澄清。環保局簡技楊維修表示，環保局這兩名巡查人員取締時，都有依照SOP，取締過程也都有密錄器蒐證，取締時也無追這名逃跑的王姓男子，目前已將相當證據交由檢調處理，配合司法調查。

環保局表示，發生此事令人深感遺憾，此案已進入司法調查，盼外界勿以訛傳訛，不僅可能影響司法的偵辦，也對家屬造成不必要的二度傷害，非各界所樂見。

環保局指出，北市府設置行人專用清潔箱是提供市民、遊客丟棄行進間產生垃圾使用，但因有部分市民貪圖方便，任意棄置家庭垃圾，經常造成滿溢，妨礙行人使用，也成為髒亂點，遭到居民詬病，要求加強稽查取締違規行為，故取締違規棄置垃圾包，為環保局清潔隊日常勤務，目的在於維護市容整潔，並無業績壓力問題。

環保局於事件發生後，除第一時間由幹部對巡查員給予撫慰外，也立刻安排同仁接受心理諮商師心理輔導，緩解不安情緒；其後因車禍死者家屬對其提告過失致死，環保局也與當事人討論後，聘請資深律師協助同仁處理因公涉訟問題，且同仁事發後均仍正常上班。

環保局表示，本案已進入司法程序，案發過程同仁所拍攝影像已送交檢警查辦，環保局將全力配合偵辦，以還原事實。環保局也呼籲各界勿再以訛傳訛，以期事實真相早日水落石出。

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