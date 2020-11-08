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法警偷走216張民眾遺失證件 上網兜售遭逮判刑6月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓男子曾任職台北地檢署法警，今年3月間利用備勤機會，竊取北檢辦保處抽屜內216張民眾遺失的證件，在網路上匿名兜售，遭警方網路巡邏充當買家當場查獲。圖／本報資料照
陳姓男子曾任職台北地檢署法警，今年3月間利用備勤機會，竊取北檢辦保處抽屜內216張民眾遺失的證件，在網路上匿名兜售，遭警方網路巡邏充當買家當場查獲。圖／本報資料照
陳姓男子曾任職台北地檢署法警，今年3月間利用備勤機會，竊取北檢辦保處抽屜內216張民眾遺失的證件，在網路上匿名兜售，遭警方網路巡邏充當買家當場查獲。台北地院認定陳以公務員假借職務上機會，故意犯竊盜罪，判處有期徒刑6月。

判決指出，陳在北檢擔任法警長達9年，今年3月9日上午，利用新案備勤在法警室待命，趁機偷走辦保處座位右邊第四個抽屜內的216張民眾遺失證件，上百張證件從2014年起遺失許久，沒有領回，包含身分證、護照、健保卡駕照等。

陳得手後在同年月13日在網際網路UT網際空間成人聊天室，匿名「賣證件」刊登「1W/張。身分證。非偽造」兜售民眾遺失的證件。警方在網路巡邏時發現不法，假裝買家面交，在萬全區西寧攔路、永福街口查獲，並查扣得身分證件，證件資料未留於市面。

法官審酌，陳身為法警，未思端正己身，竟貪圖不法利益，利用執勤竊取辦保處保管的民眾財物，考量犯後坦承犯行等，判處6月徒刑，不能易科罰金，但得以提供社會勞動6小時折算徒刑1日。

身分證 健保卡 駕照

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