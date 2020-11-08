聽新聞
test
0:00 / 0:00
法警偷走216張民眾遺失證件 上網兜售遭逮判刑6月
陳姓男子曾任職台北地檢署法警，今年3月間利用備勤機會，竊取北檢辦保處抽屜內216張民眾遺失的證件，在網路上匿名兜售，遭警方網路巡邏充當買家當場查獲。台北地院認定陳以公務員假借職務上機會，故意犯竊盜罪，判處有期徒刑6月。
判決指出，陳在北檢擔任法警長達9年，今年3月9日上午，利用新案備勤在法警室待命，趁機偷走辦保處座位右邊第四個抽屜內的216張民眾遺失證件，上百張證件從2014年起遺失許久，沒有領回，包含身分證、護照、健保卡、駕照等。
陳得手後在同年月13日在網際網路UT網際空間成人聊天室，匿名「賣證件」刊登「1W/張。身分證。非偽造」兜售民眾遺失的證件。警方在網路巡邏時發現不法，假裝買家面交，在萬全區西寧攔路、永福街口查獲，並查扣得身分證件，證件資料未留於市面。
法官審酌，陳身為法警，未思端正己身，竟貪圖不法利益，利用執勤竊取辦保處保管的民眾財物，考量犯後坦承犯行等，判處6月徒刑，不能易科罰金，但得以提供社會勞動6小時折算徒刑1日。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言