聽到鄰居罵狗埋殺機 思覺失調男持刀砍人獲減刑

台中市廖姓男子患有思覺失調症，今年2月間因與鄰居口角後，持刀砍傷鄰居，台中地院依殺人未遂罪，判他3年6月徒刑，並在執行完畢後，令入相當處所監護3年。圖／報系資料照 台中市廖姓男子患有思覺失調症，曾因此犯下傷害直系尊親屬罪遭判刑，廖在今年2月間，又因病情影響，不滿鄰居在工廠內大聲罵狗，因而持菜刀走進工廠內，砍殺廖姓鄰居，造成鄰居額頭、手臂有多處刀傷，另外鄰居妻子持木棍勸阻，也被廖持菜刀揮舞，警方獲報後循線逮人，台中地院審結，認定廖有因精神疾病，導致辨識行為的能力降低，但又累犯案件，因此先加重後減輕，依殺人未遂罪，判刑3年6月，並在執行完畢後，另入相當處所監護3年。

根據判決書，廖姓男子患有思覺失調症，過去曾因傷害直系尊親屬，遭判刑4月，他在今年2月15日因鄰居在工廠內大聲罵狗，而與鄰居發生口角爭執，事隔4天之後，廖因病發，產生幻聽、被害妄想，「社區都要整死我」，因此持持房內的菜刀，闖進鄰居的工廠內，並見鄰居正在鋸木材時，持刀走向鄰居，以台語罵「你在衝三小」，隨即持刀砍鄰居，造成鄰居左前額、右前臂有數公分不等的撕裂傷。

鄰居的妻子見狀，也趕緊持木棍趨近廖姓男子，並在背後揮打，廖隨即轉頭以台語「你打我三小」等語辱罵鄰居妻子，也持刀不斷向鄰居妻子揮舞，鄰居與妻子趁隙躲到其他鄰居家，並要兒子趕緊報警，鄰居與妻子就醫後，警方獲報循線在廖的住處抓人，並查獲作案用的凶刀一把。

全案在台中地院審理時，廖承認涉案，也自承知道拿刀殺害他人是違法的行為，但合議庭審酌，廖患有精神疾病，但未積極治療就醫，也在警詢時自承「我要殺的人有好幾個，因為他們都在那邊咒罵我，我覺得我在執行法律，在這個宇宙、社區大家都要害我」等語，認定廖有在案發前後，持續有幻聽、被害妄想、被控制妄想等精神疾病症狀，無法排除廖與鄰居發生口角後，受到疾病影響而萌生殺機，認定廖辨識行為的能力，已受疾病影響而顯著減低。

台中地院審酌，廖因該精神疾病導致依其辨識而行為之能力顯著減低之情形，得依法減刑，但廖同時是累犯，依法需加重其刑，因此依法先加重後減輕之，依殺人未遂罪，判刑3年6月，並應在執刑完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年，可上訴。