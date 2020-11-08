快訊

影片曝光！亂丟垃圾遭稽查員蒐證開罰 男逃跑慘遭汽車輾斃

誰來勸川普「承認敗選」？原來是「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電員工懷疑遭間諜監視 涉電鋸狠劈同事改判免入獄

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

台電高雄區營業處的蘇姓巡修人員罹思覺失調症，懷疑遭監視，去年6月涉持電鋸狠劈洪姓同事2刀，幸好送醫撿回一命，高雄高分院依殺人未遂罪判2年，宣告緩刑5年。本報資料照
台電高雄區營業處的蘇姓巡修人員罹思覺失調症，懷疑遭監視，去年6月涉持電鋸狠劈洪姓同事2刀，幸好送醫撿回一命，高雄高分院依殺人未遂罪判2年，宣告緩刑5年。本報資料照
台電高雄區營業處的蘇姓巡修人員罹思覺失調症，懷疑同事在監視他，去年7月上班時間涉持電鋸劈洪姓同事後腦杓，洪嚇得轉身出手阻擋又遭削到鼻頭肉，蘇被其他人喝止才停手。一審認定蘇辨識行為違法的能力下降，依殺人未遂罪判2年9月，上訴後高雄高分院考量60萬和解，改判2年、緩刑5年須定期治療，可上訴。

判決指出，蘇姓男子（36歲）任職台電高雄區營業處路竹巡修課，是外勤巡修人員，但他認為自己被間諜衛星監視，同事則是監視單位散播訊息的接收者，去年6月蘇曾跟同事討論監聽的事，被勸不要想太多、去看醫生，他卻覺得同事只是不敢承認，更暗示同事「繼續這樣做，會遭受我的懲罰」。

2018年7月6中午11點多，蘇姓男子出勤時聽見無線電的對話，返回辦公室看見調度派工單，懷疑負責調度的吳姓、洪姓同事接收間諜衛星監視的訊息，竟突然氣得去工具室拿「Makita Duc252充電式鏈鋸機（電鋸）」，返回看見洪蹲在角落背對他，冷不防砍劈他後方頸、背部，洪嚇得轉身以手、腳抵擋，其他同事聽聞慘叫衝上前喝止，蘇才罷手。

洪姓同事的鼻子深度撕裂傷合併鼻中膈軟骨缺損，左臉、枕部頭皮、後頸有深層撕裂傷，背部、左手及右腳也有淺層撕裂傷，送醫急救後經清創與傷口縫合手術，撿回一命。

蘇姓男子到案後認罪，一審考量他砍劈2刀，送請醫院做精神鑑定，發現他28歲起就因睡眠障礙，診斷出罹患思覺失調症，有就醫、住院治療，症狀一度緩解又沒持續治療，過7年仍有被監聽、被監視的妄想，認定他犯行跟精神病干擾有明顯相關，辨識違法能力降低，減刑後依殺人未遂罪判2年9月，考量他之後有規律藥物治療，也沒非法行為，不另宣告監護處分。

蘇姓男子上訴後，二審合議庭考量他在一審時就跟被害人以60萬和解，並已給付34萬元，狀況也情堪憫恕，減輕判2年徒刑，宣告緩刑5年，條件為按時付清款項，並命令蘇要遠離被害人的住所、工作地點至少200公尺，且要定期接受治療直到痊癒。

殺人 台電 思覺失調症

延伸閱讀

台南養殖戶被控偷電73萬元 二審認證據不足逆轉判無罪

南投集集不明原因跳電 台電搶修竟缺工具挨批

淪為用電邊緣人 集集鎮長籲台電重視例行維護

油料不足？蘭嶼昨深夜大停電！台電：鹽害惹禍

相關新聞

男怕被罰逃跑遭輾斃巡查員挨告 北市環保局：依法執勤

一名42歲王姓男子，上月15日疑似拿家戶垃圾丟在民生東路巷弄行人專用垃圾桶，被2名環保局巡查人員發現，以密錄器蒐證後上前...

法警偷走216張民眾遺失證件 上網兜售遭逮判刑6月

陳姓男子曾任職台北地檢署法警，今年3月間利用備勤機會，竊取北檢辦保處抽屜內216張民眾遺失的證件，在網路上匿名兜售，遭警...

聽到鄰居罵狗埋殺機 思覺失調男持刀砍人獲減刑

台中市廖姓男子患有思覺失調症，曾因此犯下傷害直系尊親屬罪遭判刑，廖在今年2月間，又因病情影響，不滿鄰居在工廠內大聲罵狗，...

台電員工懷疑遭間諜監視 涉電鋸狠劈同事改判免入獄

台電高雄區營業處的蘇姓巡修人員罹思覺失調症，懷疑同事在監視他，去年7月上班時間涉持電鋸劈洪姓同事後腦杓，洪嚇得轉身出手阻...

影／前女友欠兩千不還 莽男持球棒當街打人出氣

台中市王姓女子與吳姓男子原本是男女朋友，雙方已分手，但吳不滿王女欠債不還，因此在4日下午5時許，在王女位於南屯區的工作地...

男子持破壞剪偷取17公斤電線 法官判他6月徒刑

劉姓男子被控今年6月間，利用破壞剪1把及爬桿用鐵條16支，爬上台南市善化區產業道路電線桿後，涉嫌偷取約17公斤電線，駕車...

兒子偽造病父提款單盜領118萬 被判6月徒刑

鄭姓男子被控利用父親因車禍事故住院後，轉入長期照護機構休養機會，擅自取用父親存摺、印章，接續涉嫌冒用父親名義偽造提款單據...

鐵漢故事／陳豐霈 一對一鬥智偵破3屍案

2018年5月11日台南南化區發生震驚全國的3屍命案，逆孫郭濬毅因行竊失風，以鐵鎚殺害外婆與叔公夫婦3人，警方雖立即掌握...

竹市托嬰中心熱水燙女嬰 罰12萬元

新竹市1家準公共化托嬰中心托育人員幫1名7個月大女嬰清洗時，疑未注意水溫過高，造成女嬰屁股遭熱水燙到脫皮、2度燙傷，市府...

無視捕獸夾禁令 仍有五金行偷偷賣

行政院農委會民國100年6月公布捕獸夾禁令，但台灣各地仍持續傳出捕獸夾傷及動物或致死事件。高雄市更發現，除有業者仍偷販售...

LALAMOVE違規運貨遭罰百萬 抗罰敗訴確定

外送平台LALAMOVE不服交通部公路總局以違規經營汽車運輸業為由，裁罰100萬元，提起行政訴訟。台北高等行政法院認裁罰...

藝人羅志祥助理酒駕 被問在哪喝酒竟回「你媽家」

藝人羅志祥的劉姓助理日前酒駕被抓，他撞壞自己的雙門轎車，還撞到前方預拌混凝土車，媒體在他被移送時，問了一句「在哪裡喝酒的...

熱門新聞

遊覽車龍騰斷橋附近側翻 5人輕傷送醫

台南市永康自助洗衣店氣爆 3男1女受傷送醫

福華上百億身價富二代 流連萬華麻將賭場被逮

三義龍騰村驚傳遊覽車翻覆 車內24人有3人送醫

竹聯幫幹部「8條通緝在案」躲偏鄉當竹筍工人 歸仁警緝捕歸案

震驚全國逆孫殺害外婆3至親 警一夜鬥智讓凶嫌伏首認罪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。