台電員工懷疑遭間諜監視 涉電鋸狠劈同事改判免入獄

台電高雄區營業處的蘇姓巡修人員罹思覺失調症，懷疑遭監視，去年6月涉持電鋸狠劈洪姓同事2刀，幸好送醫撿回一命，高雄高分院依殺人未遂罪判2年，宣告緩刑5年。本報資料照 台電高雄區營業處的蘇姓巡修人員罹思覺失調症，懷疑同事在監視他，去年7月上班時間涉持電鋸劈洪姓同事後腦杓，洪嚇得轉身出手阻擋又遭削到鼻頭肉，蘇被其他人喝止才停手。一審認定蘇辨識行為違法的能力下降，依殺人未遂罪判2年9月，上訴後高雄高分院考量60萬和解，改判2年、緩刑5年須定期治療，可上訴。

判決指出，蘇姓男子（36歲）任職台電高雄區營業處路竹巡修課，是外勤巡修人員，但他認為自己被間諜衛星監視，同事則是監視單位散播訊息的接收者，去年6月蘇曾跟同事討論監聽的事，被勸不要想太多、去看醫生，他卻覺得同事只是不敢承認，更暗示同事「繼續這樣做，會遭受我的懲罰」。

2018年7月6中午11點多，蘇姓男子出勤時聽見無線電的對話，返回辦公室看見調度派工單，懷疑負責調度的吳姓、洪姓同事接收間諜衛星監視的訊息，竟突然氣得去工具室拿「Makita Duc252充電式鏈鋸機（電鋸）」，返回看見洪蹲在角落背對他，冷不防砍劈他後方頸、背部，洪嚇得轉身以手、腳抵擋，其他同事聽聞慘叫衝上前喝止，蘇才罷手。

洪姓同事的鼻子深度撕裂傷合併鼻中膈軟骨缺損，左臉、枕部頭皮、後頸有深層撕裂傷，背部、左手及右腳也有淺層撕裂傷，送醫急救後經清創與傷口縫合手術，撿回一命。

蘇姓男子到案後認罪，一審考量他砍劈2刀，送請醫院做精神鑑定，發現他28歲起就因睡眠障礙，診斷出罹患思覺失調症，有就醫、住院治療，症狀一度緩解又沒持續治療，過7年仍有被監聽、被監視的妄想，認定他犯行跟精神病干擾有明顯相關，辨識違法能力降低，減刑後依殺人未遂罪判2年9月，考量他之後有規律藥物治療，也沒非法行為，不另宣告監護處分。

蘇姓男子上訴後，二審合議庭考量他在一審時就跟被害人以60萬和解，並已給付34萬元，狀況也情堪憫恕，減輕判2年徒刑，宣告緩刑5年，條件為按時付清款項，並命令蘇要遠離被害人的住所、工作地點至少200公尺，且要定期接受治療直到痊癒。