偽造入營令騙檢察官 役男求判緩刑高院不准

張姓男子為向檢方證明沒躲兵役，涉偽造區公所核發替代役入營通知書，一審被依偽造文書罪判刑6月；張男上訴請求輕判緩刑，二審認為應藉刑罰矯正法治觀念，仍判6月不給緩刑。

全案緣於，基隆張男未依規定服役遭函送基隆地檢署偵辦，他為證明已主動向轄區區公所申請入營服役，沒有躲兵役的意圖，在民國107年11月間在住處透過網路取得「基隆市研發替代役入營通知書」電子檔，以修圖軟體變造個資內容，偽造出基隆巿政府核發給他的研發替代役入營通知書，再彩色列印出來，帶到基檢當庭交給檢察官。

檢察官因偽造的替代役入營通知書與原版通知書無明顯差異，一時未察，採信張男說法，處分不起訴；轄區區公所收到不起訴處分書後，察覺有異，經調查發現，並沒有發出研發替代役入營通知書給張男，立刻通知基檢。

基檢依偽造文書罪起訴張男，一審基隆地方法院認為張男是為了脫免躲兵役刑責而偽造文書，張男承認犯行，也有悔意，如果科以法定最低刑度1年以上、7年以下徒刑，仍嫌過重，以刑法第59條情堪憫恕規定減刑，判刑6月。

張男提起上訴，主張他還有鉅額負債，需照養年邁祖母及身心狀況不佳的母親，如果入監服刑，將失去工作，無力還債，家計將無以維持，請求從輕量判及宣告緩刑。

二審台灣高等法院審理後日前認為，原審量刑已審酌張男犯罪情節、犯後態度及生活狀況，依法裁量判刑6月，並無不當。

二審指出，張男之前曾因商標法案件獲檢察官處分緩起訴，在緩起訴期滿後，涉犯妨害兵役治罪條例案件（躲兵役），為向檢察官證明沒有躲兵役而犯下本件偽造文書罪，這段期間另涉有違反替代役實施條例案件，目前由新北地方法院審理中。

二審認為，張男有藉刑罰執行矯正偏差法治觀念的必要，本件無從為緩刑宣告，因此駁回上訴，仍判他6月，還可上訴。