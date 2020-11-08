男子持破壞剪偷取17公斤電線 法官判他6月徒刑

劉姓男子被控今年6月間，利用破壞剪1把及爬桿用鐵條16支，爬上台南市善化區產業道路電線桿後，涉嫌偷取約17公斤電線，駕車至善化區被警方攔檢查獲，法辦起訴，台南地院依劉觸犯攜帶兇器竊盜罪，判處徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，劉於今年6 月9日下午5點起至6月10日凌晨1點28分前，駕駛轎車前往善化區產業道路，並攜帶客觀上可作為兇器使用破壞剪1把及爬桿用鐵條16支至上開電線桿處，將電線桿至接戶桿間風雨線，約17公斤剪斷後而竊取後，搬上轎車後離去。

6月10日凌晨1點28分，警方見劉的車輛形跡可疑，在善化區中山路與自由路口攔查，在車輛內扣得破壞剪1把、爬桿用鐵條16支及風雨線電線，循線查獲。