兒子偽造病父提款單盜領118萬 被判6月徒刑

鄭姓男子被控利用父親因車禍事故住院後，轉入長期照護機構休養機會，擅自取用父親存摺、印章，接續涉嫌冒用父親名義偽造提款單據，盜領鄭存款，或轉帳至個人帳戶，合計共118 萬元。台南地院依鄭觸犯行使偽造私文書罪，判處刑6月，得易科罰金，並追徵其所得，全案可上訴。

判決說，鄭父2014年2月21日，因車禍事故住院後，入住長期照護機構，鄭姓男子未經父親同意，擅自取用父親放置於住處所農會及郵局存摺、印章，2014年2月21日起至2017年4月27日期間，以在農會取款憑條、郵政存簿儲金提款單上盜蓋父親印章方式，冒用鄭父名義，接續偽造取款憑條及提款單共13張，並持向農會、郵局行使，不知情農會、郵局承辦人員陷於錯誤，誤信鄭經父親授權共交付118萬元。

全案因鄭姓男子姐妹3人，2018年1月26日經台南地院定選任為父親監護人，查詢各帳戶交易明細後，始悉上情，報警法辦起訴。