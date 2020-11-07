LALAMOVE違規運貨遭罰百萬 抗罰敗訴確定

中央社 / 台北7日電

外送平台LALAMOVE不服交通部公路總局以違規經營汽車運輸業為由，裁罰100萬元，提起行政訴訟。本報資料照片
外送平台LALAMOVE不服交通部公路總局以違規經營汽車運輸業為由，裁罰100萬元，提起行政訴訟。本報資料照片
外送平台LALAMOVE不服交通部公路總局以違規經營汽車運輸業為由，裁罰100萬元，提起行政訴訟。台北高等行政法院認裁罰無誤，判LALAMOVE敗訴，最高行政法院駁回上訴確定。

全案起於民國106年間，交通部公路總局台北市區監理所發現，貨啦啦公司以網路招募司機自組LALAMOVE車隊，並以手機APP平台指揮駕駛營運載貨；公路總局認為貨啦啦未經申請核准，違規經營汽車運輸業，依公路法裁處罰鍰新台幣100萬元。

貨啦啦提起行政訴訟主張，只負責設計及開發LALAMOVE網頁與APP程式，供用戶及泓威公司媒合運輸服務，實際從事運輸行為的是泓威及其旗下司機，而泓威本來就可以經營汽車運輸業，貨啦啦與泓威合作並未影響原有汽車運輸業市場營業秩序。

貨啦啦還主張，100萬元的裁罰對資本額僅10萬元的公司造成過度損害，請求撤銷原處分；交通部公路總局則抗辯，司機證稱由貨啦啦面試後工作，顯見貨啦啦是自行招募司機並運送貨物，裁罰並無違誤。

台北高等行政法院審理後認定，貨啦啦與所招募司機共同合作運送貨物並收取報酬，報酬由貨啦啦與司機分別以2成、8成比例分配，屬具有反覆性、繼續性實施運送貨物行為，並收領運費報酬，已成立汽車貨運業的營業行為明確。

北高行也認定，本件貨物運送過程，從招募司機、消費者下單、司機接單、指派司機運送等，都是透過貨啦啦官網，而且是以「LALAMOVE啦啦快送」名義運送貨物，並由貨啦啦指派司機運送，再由貨啦啦提供客服及費用收據，足以認定是貨啦啦經營汽車貨運業，而非泓威公司，裁罰並無違誤，判貨啦啦敗訴。

案經貨啦啦提起上訴，最高行政法院認為，貨啦啦並未具體指摘原判決有何違背法令之處，上訴不合法，日前駁回上訴，全案確定。

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