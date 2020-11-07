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藝人羅志祥助理酒駕 被問在哪喝酒竟回「你媽家」
藝人羅志祥的劉姓助理日前酒駕被抓，他撞壞自己的雙門轎車，還撞到前方預拌混凝土車，媒體在他被移送時，問了一句「在哪裡喝酒的？」劉竟回「你媽家」，警方依公共危險罪嫌將他送辦。
劉男（42歲）上月7日早上7點多，駕駛黑色福斯轎車行經台北市內湖區民權東路六段56巷口，未減速直接撞上前方停紅燈的預拌混凝土車，他的轎車車頭全毀。
警方獲報到場，劉男散發強烈酒味，警方對他酒測，他酒測值達1.2，也坦承酒駕，警方將他依公共危險罪嫌送辦。
據了解，劉是藝人「小豬」羅志祥的助理，也是「PartyBoyz」團體一員，他跟羅常去大陸參加節目。不過，有媒體在劉被移送出分局時，問他「在哪裡喝酒？」他竟回「你媽家」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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