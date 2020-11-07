讓懷孕女法警值夜班 桃園地檢署被認性別歧視判賠5萬元

桃園地檢署法警室指派1名懷孕的女法警值候審勤務、命值夜班到天亮，她主張因此子宮出血、有先兆性流產症狀，且申訴被另名康姓男法警性騷，卻仍被安排2人會接觸的勤務，控訴桃檢性別歧視導致身心受創，求償30萬元；桃園地院認為她有理由，判桃檢應賠5萬元，全案確定，不得上訴。

女法警主張，2017年2月懷孕後以專案呈請長官，在兼顧性別實質平等下適當調整她勤務，經首長批准後，卻仍被指派3月7日擔任候審勤務，導致隔天凌晨收班身體不適、子宮出血，有先兆性流產跡象，但仍被命9日值正班勤務直到凌晨5點10分。

她說，依公務人員保障法、公務人員安全及衛生防護辦法，機關對妊娠女性公務人員應採取必要工作調整或其他健康保護措，不宜指派午後10點至隔日6點工作，但當時卻未獲調整被迫夜間執勤，構成對懷孕婦女歧視。

女法警還說，同年4月19日對1名康姓男法警提出性騷擾申訴，但法警室沒向上報告，或依性別工作平等法調整雙方勤務，仍數度指派康與她一同值班，造成她心裡極大壓力，身心潰堤、意圖輕生，一共向桃園地檢求償30萬元。

桃園地檢表示，依法院組織法、高檢署法警執行職務注意事項，除逮捕、人犯解送涉及強制力不宜由懷孕女法警執行，其餘報到、收案並非全不得指派，且女公務員懷孕身心狀況不同，有賴依狀況反應，機關予以適當調整，且法警室在首長批准前就已排定她勤務，她事後也沒反應要調整。

桃檢說，女法警就性騷擾部分未舉證受害情節，泛指因法警室怠於職務害她生理、精神受損，且她早在2月就被診斷出胚胎著床不穩，難認和之後勤務有關，且她沒和康男同處值班，主張駁回。

桃園地院二審合議庭認為，女法警2月11日確診妊娠7周，有先兆性流產症狀，並上簽表達調整勤務獲同意，但仍被安排候審、正班勤務，在下午5點50分至隔天8點30分上班，確實被輕忽孕婦不宜夜間工作，對她造成工作上敵意，而有性別歧視影響她表現，違反性別工作平等法。