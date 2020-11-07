愛不到好友馬子竟持雙刀砍友 男子遭判5年半

新北市蔡姓男子疑因愛上好友高姓男子的女友，不滿遭高男斥責，去年底持鐮刀及剪刀攻擊，致高男重傷送醫，切除右肺葉才撿回一命，蔡男事後辯稱因吃藥精神恍惚，否認持刀逞凶。新北地院考量蔡男迄今仍未與對方達成和解，日前依殺人未遂罪判刑5年6個月，可上訴。

起訴指出，高姓男子因趙姓女友遭通緝，去年10月借住新北市新莊區42歲友人蔡姓男子公寓2樓住處避風頭，蔡男見趙女頗有姿色，一見傾心，竟起意追求。

「我喜歡妳，帶妳出去飆車放鬆一下。」蔡男多次有意無意表態喜歡趙女，去年12月初，還傳紙條給趙女，說要帶她去兜風，讓趙女不勝其擾，直接將紙條拿給男友，要高男幫忙解決。

「我馬子，我自己管，說真的輪不到你。」心生醋意的高男當時就以手機傳訊，要蔡男管好自已，反而引起蔡男不滿，去年12月30日晚上佯稱警察找上門，要趙女到其房間衣櫥內躲避，趁高男背對著他坐在電腦桌前，持鐮刀及剪刀攻擊，高男背部遭鐮刀砍了兩刀，還被剪刀刺中右胸血流不止，趙女見狀衝下樓找人求救。

警方獲報當逮捕蔡男，高男因傷勢嚴重，經轉送雙和醫院切除右肺葉才撿回一命。蔡男到案後辯稱，案發當時已有好幾天沒有睡覺，還吃了藥，強調與高男無仇，不知道為什麼會做這些事。